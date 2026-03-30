Les réseaux sociaux ont de plus en plus le réflexe abonnement, et Instagram semble prêt à pousser cette logique un cran plus loin. Selon plusieurs captures relayées en ligne, Meta teste une formule baptisée « Instagram Plus », avec une série de fonctions exclusives pensées pour enrichir l’expérience Stories et donner davantage de contrôle aux utilisateurs les plus engagés.

À ce stade, il ne s’agit pas d’un lancement généralisé : Meta a déjà confirmé depuis janvier qu’elle travaillait sur de nouveaux abonnements premium sur ses principales apps, mais sans détailler un déploiement global immédiat pour Instagram Plus.

Meta ne cache plus vraiment sa direction

En janvier, TechCrunch rapportait que Meta allait tester dans les mois suivants des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp, avec la promesse de fonctions exclusives, d’outils créatifs supplémentaires et de capacités IA plus avancées, tout en gardant les expériences de base gratuites.

Autrement dit, Instagram Plus n’apparaît pas comme une anomalie isolée. Il ressemble plutôt à la première matérialisation visible d’un virage plus large : celui d’un Meta qui veut progressivement faire exister une couche payante au-dessus de l’expérience sociale gratuite.

Ce que Instagram Plus promettrait concrètement

Les captures qui circulent montrent une proposition très ciblée sur les Stories et la gestion de l’audience. Parmi les fonctions évoquées : plusieurs audiences Stories, la possibilité de voir qui re-regarde vos Stories, un moteur de recherche dans la liste des viewers, l’aperçu avant publication, une durée de vie allongée pour les Stories, ainsi que des options comme les super hearts ou le spotlight pour mettre davantage ses Stories en avant.

Ce sont des fonctions assez révélatrices. Meta ne verrouille pas ici des usages fondamentaux, comme poster, liker ou regarder du contenu. Il choisit plutôt des micro-fonctions à forte valeur émotionnelle : plus de contrôle, plus de visibilité, plus d’indicateurs sociaux, plus de finesse dans la mise en scène de soi. Cette lecture est une inférence, mais elle correspond étroitement au type de fonctionnalités observées dans les captures.

Un test encore limité, pas une bascule immédiate pour tout le monde

Le fait que beaucoup d’utilisateurs ne voient encore rien sur leur propre compte est cohérent avec les informations disponibles. Les signaux publics suggèrent un test restreint, et une publication Threads relayée par les résultats de recherche évoque explicitement les Philippines comme marché d’essai, avec un tarif repéré à environ 65 PHP, soit autour d’1 euro.

Ce que l’on peut affirmer avec davantage de solidité, en revanche, c’est qu’il n’existe aucune annonce officielle d’un déploiement mondial à ce stade. Meta teste, observe, et ajuste. C’est exactement la logique qu’elle avait déjà annoncée en janvier : expérimenter différentes offres et différents bundles avant de décider ce qui mérite un vrai lancement.

Le vrai enjeu n’est pas de payer, mais de s’habituer

C’est là que le sujet devient intéressant. D’un point de vue purement produit, Instagram Plus n’a rien d’indéfendable. Beaucoup des fonctions montrées sont désirables pour les créateurs, les utilisateurs intensifs ou ceux qui vivent leur présence Instagram comme une mini-régie de diffusion personnelle. Le problème potentiel est ailleurs : dans la mécanique psychologique d’essai gratuit et de l’habituation.

Les captures montrent justement qu’un essai gratuit d’un mois serait proposé dans certains cas. Et c’est souvent ainsi que commence la requalification d’un « bonus » en « manque ». Une fois habitué à mieux piloter ses Stories, à voir qui re-regarde, à segmenter ses audiences ou à booster sa visibilité, revenir à la version gratuite peut donner l’impression d’une expérience amputée.

Le risque n’est pas qu’Instagram devienne payant, mais qu’il devienne à deux vitesses

C’est sans doute le cœur du débat. La plupart des utilisateurs accepteront probablement que Instagram reste gratuit et que certaines options plus avancées deviennent payantes. Le vrai risque pour la perception du produit, c’est la naissance progressive d’un Instagram à deux vitesses : un Instagram standard, toujours utilisable, et un Instagram Plus, plus gratifiant, plus contrôlable, plus « complet » pour ceux qui paient.

En somme, Instagram Plus n’est pas encore une révolution ni une bascule généralisée. Mais il dit déjà quelque chose de très clair sur la prochaine étape du réseau social : Meta ne veut plus seulement que vous utilisiez Instagram. Il veut aussi que certains d’entre vous paient pour l’utiliser un peu mieux.