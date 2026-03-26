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X Pro devient un luxe : l’ex-TweetDeck désormais réservé à l’abonnement à 44 €/mois

Réseaux sociaux par Yohann Poiron le X X Premium Plus X Pro
X Pro devient un luxe : l'ex-TweetDeck désormais réservé à l'abonnement à 44 €/mois
X Pro devient un luxe : l'ex-TweetDeck désormais réservé à l'abonnement à 44 €/mois

X continue de déplacer ses fonctions les plus utiles vers le sommet de sa grille tarifaire. Depuis le 26 mars 2026, l’accès à X Pro — l’interface multi-colonnes héritée de TweetDeck — est officiellement limité aux abonnés Premium+, la formule la plus coûteuse du réseau, facturée 44,33 euros par mois ou 439,83 euros par an sur le web.

Jusqu’ici, les abonnés Premium à 84 euros par ans pouvaient encore utiliser X Pro.

TweetDeck, puis X Pro, devient un produit de luxe

Le symbole est fort. TweetDeck, avant le rachat de Twitter par Elon Musk, faisait partie de ces outils presque indissociables de l’usage intensif du réseau : suivi en direct, veille thématique, listes, gestion de plusieurs flux simultanés. Il était gratuit, puis est devenu payant, et il franchit maintenant un nouveau cap en sortant du plan Premium « standard » pour devenir un avantage réservé au très haut de gamme de l’abonnement X.

Ce déplacement n’est pas un simple ajustement produit. Il raconte une logique plus large : X continue de transformer ses fonctions historiques de productivité en leviers de monétisation premium, quitte à éloigner une partie de ses utilisateurs les plus engagés.

Une coupure brutale, et très peu expliquée

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Le changement a aussi agacé par sa méthode. Plusieurs utilisateurs ont constaté la perte d’accès sans préavis clair. X n’a pas, dans les sources publiques consultées ici, publié d’annonce détaillée grand public expliquant en amont la transition, même si son centre d’aide indique désormais explicitement que X Pro est inclus dans Premium+.

Dans la FAQ Premium, X rappelle aussi que les fonctions incluses dans les offres payantes peuvent être modifiées à tout moment.

Trois niveaux d’abonnement, une hiérarchie de plus en plus marquée

X structure aujourd’hui son offre autour de Basic, Premium et Premium+. Selon la FAQ officielle, Basic démarre à 3,50 euros par mois ou 35 euros par an, Premium à 9,33 euros par mois ou 84 euros par an, et Premium+ à 44,33 euros par mois ou 439,83 euros par an sur le web. X continue aussi de distinguer ces niveaux par la publicité : Basic en conserve, Premium en réduit une partie, et Premium+ promet l’absence d’annonces, à l’exception de certains contenus sponsorisés.

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À cela s’ajoutent les avantages déjà connus : édition des posts, publications plus longues, vidéos plus longues, amplification de portée, checkmark bleu et autres outils liés à la monétisation ou à la visibilité. Mais avec X Pro désormais cantonné au plan Premium+, la hiérarchie entre les offres devient beaucoup plus nette qu’avant.

X pousse ses outils avancés vers le haut du panier

Ce mouvement n’est pas isolé. X avait déjà commencé à réserver certains outils plus avancés à son abonnement le plus cher, comme Radar, son outil de suivi des tendances en temps réel, lancé pour les utilisateurs Premium+ à partir de 2024.

La restriction de X Pro au même niveau tarifaire s’inscrit donc dans une stratégie cohérente : les fonctions qui peuvent servir les usages professionnels, médiatiques, marketing ou de veille sont de plus en plus traitées comme des produits premium à forte marge.

X ne vend plus seulement de la visibilité, mais l’accès à l’usage professionnel du réseau

Le fond du sujet est sans doute là. Pendant longtemps, Twitter était un outil public dont certaines interfaces avancées restaient ouvertes à tous. X semble aujourd’hui considérer que les usages intensifs — veille en direct, gestion multi-flux, outils de repérage — doivent devenir des privilèges tarifés au prix fort. Cette stratégie peut renforcer les revenus par utilisateur, mais elle change aussi la nature du produit : ce qui relevait autrefois de l’infrastructure ouverte du réseau devient progressivement une couche réservée aux abonnés les plus solvables.

En somme, X Pro ne disparaît pas. Mais, il cesse un peu plus d’être un outil naturel de l’expérience X pour devenir un marqueur d’abonnement premium. Et pour beaucoup d’utilisateurs historiques de TweetDeck, c’est sans doute moins une montée en gamme qu’une fermeture de plus.

Tags : XX Premium PlusX Pro
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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