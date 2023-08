X Pro (TweetDeck) est désormais un service payant, et demande un abonnement Blue

Il a été annoncé en début d’année que TweetDeck allait être rebaptisé X Pro, et que son accès serait modifié, puisqu’il relèverait désormais du service d’abonnement Blue. De nombreuses personnes ont été très surprises par ce changement massif pour X Pro, d’autant plus qu’il a connu des difficultés au cours du mois dernier, ce qui l’a rendu temporairement inaccessible dans un premier temps.

Avant et après son rachat par Twitter en 2011, le service était reconnu par les managers et les influenceurs pour son aide à une meilleure gestion des contenus, tout en restant un service gratuit.

Les utilisateurs ne peuvent plus accéder à X Pro (TweetDeck) avec un compte gratuit, et même s’ils vont sur tweetdeck.twitter.com, ils seront redirigés vers une nouvelle page Web s’ils ne sont pas encore abonnés au service d’abonnement Blue. C’est ce à quoi l’expérience mènera les utilisateurs maintenant, et il n’y a que plus d’un mois que X a annoncé ce dernier changement pour tout le monde, le faisant au début du mois de juillet.

En effet, cette décision n’est pas tout à fait surprenante, car le 3 juillet, l’entreprise a déclaré que TweetDeck serait accessible dans les 30 jours aux seuls utilisateurs vérifiés. Comme beaucoup d’échéances promises par Musk, le réseau social a retardé la mise en œuvre de la nouvelle règle de quelques jours.

Malgré cet ajout à l’abonnement Blue, il ne fait pas encore partie de la liste des fonctionnalités du service qui accompagnent l’accès premium payant.

TweetDeck n’est plus, X Pro est un service payant

Le public a pu penser que TweetDeck ne ferait pas partie du fiasco de X, mais il s’est lourdement trompé, car il était sous la propriété de X, et son propriétaire a la liberté de faire ce qu’il veut. Néanmoins, TweetDeck, euh, X Pro, n’ajoute aucuns frais supplémentaires à l’abonnement Blue actuel, faisant ainsi ses adieux à plus d’une décennie de service gratuit apprécié par le public.

En tant qu’application autonome depuis 2008, TweetDeck a connu de nombreux changements et mises à jour sur Twitter, en raison de ses opérations massives au fil des ans, et a également fait face à la pandémie. Elle est connue pour avoir utilisé l’API de Twitter à ses débuts, ainsi qu’après son rachat par l’entreprise, la plateforme ayant entrepris de revoir le design de l’application.

Cependant, le changement le plus important pour TweetDeck a été l’annonce récente d’Elon Musk selon laquelle le service rejoignait désormais l’abonnement Blue en tant que service payant de l’entreprise, en juillet dernier. C’est également à cette époque que l’application a subi une refonte importante après avoir été victime des limites de débit de Twitter, ce qui a également entraîné un dysfonctionnement de l’application.

Maintenant que TweetDeck renaît sous le nom de X Pro, il rejoint pleinement l’ère Elon Musk pour la plateforme X, où la plupart des services sont placés sous le service d’abonnement Blue qui demande un paiement mensuel.