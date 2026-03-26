ChatGPT + AccuWeather : La météo ultra-précise s’invite dans vos conversations

ChatGPT ne veut plus seulement répondre. Il veut aussi devenir le lieu où l’on consulte, compare, réserve, crée… et désormais vérifie la météo. Avec l’arrivée d’AccuWeather dans l’écosystème des apps de ChatGPT, OpenAI ajoute une brique très concrète à sa stratégie : faire du chat une interface capable de convoquer des services spécialisés sans obliger l’utilisateur à sortir de la conversation.

AccuWeather a officialisé le lancement de son app dans ChatGPT cette semaine.

ChatGPT : Une météo plus précise, directement dans le fil de discussion

L’intérêt de cette intégration est simple : au lieu de s’en remettre à une réponse générique, l’utilisateur peut désormais demander des conditions actuelles, des prévisions horaires, des prévisions sur 10 jours, ainsi que des données plus fines issues du moteur AccuWeather.

L’app embarque notamment MinuteCast pour les précipitations minute par minute, RealFeel et RealFeel Shade, des alertes météo, des informations de qualité de l’air, du radar, et même des données historiques selon AccuWeather.

Ce point compte, car la météo est l’un des exemples les plus évidents où la qualité de la donnée en temps réel change immédiatement la valeur de la réponse. En s’appuyant sur une source spécialisée, ChatGPT gagne en utilité pratique pour des cas très concrets : départ au travail, déplacement, sortie, voyage ou simple arbitrage de fin de journée.

OpenAI pousse sa logique d’apps plus loin

L’arrivée d’AccuWeather ne sort pas de nulle part. OpenAI a introduit les apps dans ChatGPT lors de DevDay 2025, en les présentant comme une nouvelle génération d’expériences capables d’apporter du contexte externe et de déclencher des actions directement dans la conversation. Quelques semaines plus tard, l’entreprise a aussi ouvert officiellement les soumissions d’apps pour permettre à davantage de développeurs de publier dans le répertoire de ChatGPT.

Autrement dit, l’app météo n’est pas un ajout isolé. Elle s’inscrit dans une architecture plus large où ChatGPT devient peu à peu une couche d’orchestration de services tiers. Et sur ce terrain, la météo est un candidat idéal : fréquence d’usage élevée, besoin d’actualisation constant, et valeur immédiate dans la vie quotidienne.

Une expérience qui réduit les allers-retours entre applications

AccuWeather explique que son app permet aussi de poser des questions de suivi et d’affiner la requête dans le même échange. C’est sans doute là que l’intégration prend tout son sens. Une application météo classique fournit des données ; une app météo dans ChatGPT peut, elle, s’insérer dans une conversation plus large : « Va-t-il pleuvoir pendant mon trajet ? », « Quel est le meilleur créneau pour courir demain ? », « Ai-je besoin d’un manteau ce soir ? » Cette souplesse conversationnelle est précisément le type d’usage que les apps ChatGPT cherchent à rendre plus naturel.

Techniquement, OpenAI indique que les apps ChatGPT reposent sur l’Apps SDK et sur le Model Context Protocol, avec une intégration directe dans l’interface de chat. L’objectif n’est donc pas seulement d’afficher une fiche externe, mais de faire fonctionner le service comme un outil natif de la conversation.

Comment l’utiliser dans ChatGPT ?

Pour connecter une app dans ChatGPT, OpenAI documente un parcours assez simple : ouvrir un nouveau chat, cliquer sur le bouton + près du composeur, puis sur Plus, et choisir l’outil ou le connecteur concerné dans la liste disponible. Une fois l’app ajoutée au contexte de la conversation, il devient possible de l’invoquer avec des requêtes liées à son domaine.

On peut appeler l’app météo depuis la section Apps, la connecter à son profil ChatGPT, puis lancer des requêtes liées à la météo depuis le chat. Sur le fond, cela confirme que la météo devient un service réutilisable dans le flux conversationnel, et non un simple lien sortant vers une autre interface.

ChatGPT veut devenir l’écran d’entrée des usages pratiques

L’ajout d’AccuWeather dit quelque chose de plus large sur l’évolution de ChatGPT. OpenAI ne cherche plus seulement à faire de son assistant un moteur de réponses intelligentes. L’entreprise construit progressivement un environnement où des services spécialisés viennent injecter leur donnée, leur logique métier et leurs fonctions dans l’interface conversationnelle. La météo, comme le shopping, la réservation ou la création visuelle, devient ainsi une capacité parmi d’autres.

En somme, AccuWeather dans ChatGPT n’est pas seulement une nouvelle app. C’est une étape de plus dans la transformation du chatbot en interface centrale du quotidien numérique. Et plus ces intégrations gagneront en précision et en fraîcheur, plus la question ne sera plus « que peut répondre ChatGPT ? », mais « combien de services pourra-t-on réellement consulter sans quitter le chat ? »