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Samsung Galaxy A57 5G & Galaxy A37 5G : Le milieu de gamme qui se prend pour un Galaxy S

Samsung Galaxy A57 5G & Galaxy A37 5G : Le milieu de gamme qui se prend pour un Galaxy S

Après de multiples rumeurs, Samsung vient de dévoiler ses nouveaux Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G, deux smartphones qui illustrent assez bien la stratégie actuelle de la marque : faire descendre toujours plus d’arguments premium vers le milieu de gamme.

Au programme, un grand écran AMOLED 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh, de la charge rapide 45 W, une dose d’IA maison, et surtout une promesse devenue centrale en 2026 : six ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Les deux modèles seront disponibles à partir du 10 avril sur certains marchés.

Deux frères très proches, mais un Galaxy A57 nettement plus soigné

Sur le papier, les similitudes sont nombreuses. Les deux appareils adoptent un écran de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie 5 000 mAh, la certification IP68, Android 16 avec One UI 8,5, ainsi qu’un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Mais, Samsung réserve au Galaxy A57 quelques raffinements qui comptent réellement dans cette gamme : un châssis plus fin à 6,9 mm, un poids ramené à 179 g, une meilleure intégration visuelle du design et un positionnement plus premium. Le Galaxy A37, lui, reste plus classique avec 7,4 mm d’épaisseur et 196 g sur la balance.

C’est probablement l’élément le plus intéressant de cette génération. Samsung ne se contente plus de différencier ses séries A par une fiche technique légèrement retouchée ; la marque réintroduit un vrai travail de hiérarchie produit.

Le Galaxy A57 semble pensé comme un modèle plus désirable en main, plus proche dans l’esprit d’un Galaxy S que d’un simple milieu de gamme élargi. Cette lecture est une inférence à partir des dimensions, du poids et du positionnement officiel des deux modèles.

Écrans, batterie, photo : du solide plutôt que du spectaculaire

Samsung mise ici sur des fondamentaux maîtrisés. Le Galaxy A57 embarque un écran Super AMOLED+ avec Vision Booster, tandis que le Galaxy A37 conserve un écran Super AMOLED à 120 Hz plus simple dans sa présentation.

Côté photo, les deux modèles partagent un capteur principal de 50 mégapixels, mais le Galaxy A57 bénéficie d’un ultra grand-angle 12 mégapixels contre 8 mégapixels pour le A37, chacun étant accompagné d’un module macro 5 mégapixels et d’une caméra frontale 12 mégapixels. Samsung met également en avant un ISP amélioré, de meilleures performances en basse lumière et une reconnaissance de scène optimisée par IA.

En clair, la marque ne promet pas une révolution photographique, mais une amélioration de l’expérience réelle. C’est un choix assez cohérent pour cette catégorie : dans le milieu de gamme, le progrès le plus visible ne vient pas toujours d’un nouveau capteur spectaculaire, mais d’un meilleur traitement d’image, plus constant de jour comme de nuit.

Là encore, il faudra attendre les tests complets pour mesurer l’écart réel avec la génération précédente.

L’IA devient un argument de gamme, plus seulement un privilège du haut de gamme

Samsung pousse aussi son discours autour de l’« Awesome Intelligence », avec des fonctions comme Sélection par IA, Gomme d’objets, Filtres, Suggestions de modification, Transcription vocale et Entourer pour chercher avec Google. Le Galaxy A57 va plus loin avec Meilleure face et Couper automatiquement, deux outils orientés photo et vidéo qui le rapprochent davantage de l’expérience logicielle proposée sur les modèles plus premium.

En revanche, certaines fonctions d’automatisation IA plus avancées restent réservées aux Galaxy S.

Ce point est stratégique. Samsung semble avoir compris que, pour le grand public, la valeur de l’IA ne se joue pas uniquement sur les démonstrations les plus ambitieuses, mais sur des outils visibles, simples à comprendre, et immédiatement utiles dans la photo, l’édition ou la recherche.

Les Galaxy A57 et A37 cherchent moins à révolutionner l’IA mobile qu’à la banaliser dans le quotidien.

Prix : Samsung monte encore d’un cran

Côté tarifs, Samsung confirme en France un Galaxy A57 5 G à 549 euros pour la version 128 Go et 599 € pour 256 Go de stockage, et un Galaxy A37 5G à 449 € pour le modèle 128 Go, et 529 € pour le 256 Go. Cela représente une hausse par rapport à la génération précédente. Le Galaxy A57 sera proposé en Noir, gris, bleu et lavande, tandis que le Galaxy A37 arrivera notamment en Noir, blanc, vert et lavance. Une offre de lancement très agressive court d’ailleurs jusqu’au 24 avril 2026. Elle permet tout bonnement d’obtenir deux fois plus de stockage sans débourser un centime supplémentaire.

Cette hausse de prix change légèrement l’équation. Samsung renforce clairement ses téléphones, mais les pousse aussi vers un territoire plus ambitieux, où la concurrence devient plus dense. À ce niveau, le rapport qualité-prix ne dépendra pas seulement de la fiche technique, mais aussi du comportement réel des appareils, notamment du processeur, domaine où les premières communications restaient encore floues dans certaines reprises.

Samsung veut faire des Galaxy A des quasi-flagships raisonnables

Avec les Galaxy A57 5G et A37 5G, Samsung ne cherche pas simplement à rafraîchir son catalogue. La marque veut clairement consolider un segment devenu crucial : celui des téléphones qui donnent une impression de haut de gamme sans en atteindre le prix. Grand écran, design aminci, long support logiciel, IA visible, certification IP68, charge rapide : tout est pensé pour donner aux Galaxy A une stature plus mature.

En somme, le Galaxy A57 apparaît comme le vrai produit clé de cette génération. Plus fin, plus travaillé, plus ambitieux, il semble taillé pour ceux qui veulent une partie de l’expérience Galaxy S sans franchir le cap tarifaire du premium. Le Galaxy A37, lui, joue le rôle du modèle plus accessible, mais sans donner l’impression d’être sacrifié. Et c’est sans doute là que Samsung affine le mieux sa formule.