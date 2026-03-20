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Samsung Galaxy A57 5G : le smartphone apparaît dans une vidéo de prise en main

Samsung Galaxy A57 5G : le smartphone apparaît dans une vidéo de prise en main

Le Galaxy A57 5G se dévoile un peu plus avant son lancement officiel. Un exemplaire d’exposition repéré en Thaïlande, complété par une vidéo de prise en main, permet d’entrevoir la stratégie de Samsung : affiner son milieu de gamme supérieur avec un design plus fin, une puce Exynos plus ambitieuse et quelques retouches bien ciblées, sans rupture majeure sur la recette.

Les informations restent issues de fuites, mais leur multiplication suggère une annonce proche.

Galaxy A57 5G : Un design plus mince, plus soigné, mais très Samsung

D’après les détails qui circulent, le Galaxy A57 5G adopterait un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement 120 Hz et une luminosité de pointe annoncée à 1200 nits. Les bordures seraient plus fines que sur la génération précédente, tandis que le châssis combinerait cadre métallique et dos en verre Gorilla Glass Victus Plus.

La finesse serait l’un des points mis en avant, avec 6,9 mm d’épaisseur, contre 7,4 mm pour le Galaxy A56 5G selon les mêmes rapports.

Samsung ne cherche visiblement pas à réinventer l’identité de la série A. La marque préfère la polir : un peu plus premium dans la main, un peu plus moderne en façade, mais toujours immédiatement lisible comme un Galaxy. Cette continuité est cohérente avec la manière dont Samsung fait évoluer sa gamme A d’année en année. Cette dernière phrase relève d’une analyse.

Exynos 1680 et One UI 8.5 : la montée en régime attendue

Sous le capot, le Galaxy A57 5G serait animé par une puce Exynos 1680, avec un score AnTuTu d’environ 1 138 000 points selon la fuite relayée depuis l’unité de démonstration. L’appareil tournerait sous One UI 8.5 basé sur Android 16, et une vidéo de prise en main évoque également une compatibilité PUBG Mobile jusqu’à 60 fps en réglages élevés.

Sur le papier, cela place le téléphone dans une zone intermédiaire intéressante : assez puissant pour offrir une expérience de jeu et de multitâche très solide, sans pour autant prétendre rivaliser frontalement avec un flagship. S

amsung semble ici vouloir sécuriser la perception de fluidité plus que déclencher un effet “waouh” sur la fiche technique.

Une partie photo qui évolue à la marge

La configuration photo évoquée reste globalement familière : 50 mégapixels pour le capteur principal, 13 mégapixels en ultra grand-angle et 5 mégapixels pour la macro. Les fuites mentionnent aussi l’enregistrement 4K à 30 images par seconde, avec une stabilisation légèrement améliorée et quelques ajustements de traitement sur les modes macro et portrait. Rien ne laisse penser à une révolution photo, mais plutôt à une optimisation progressive de l’existant.

C’est probablement le choix le plus logique pour Samsung sur ce segment. La série A vit moins par les sauts spectaculaires que par sa capacité à rester équilibrée. Et sur ce point, l’A57 semble vouloir prolonger la philosophie de l’A56 plutôt que la contredire. Cette dernière phrase relève d’une analyse.

Batterie inchangée, charge rapide conservée

L’autonomie reposerait toujours sur une batterie 5000 mAh, accompagnée d’une charge 45 W. Le smartphone conserverait aussi le Bluetooth 5.4 et la certification IP67 contre l’eau et la poussière. En clair, Samsung ne toucherait pas aux fondamentaux qui rassurent sur cette gamme.

C’est peut-être là que l’histoire devient plus sensible. Les différentes fuites ne racontent pas exactement la même chose selon les marchés ou les configurations. Certaines évoquent une version 12 Go / 256 Go à 17 999 bahts en Thaïlande (475 euros), avec un modèle 12 Go / 512 Go à 20 999 bahts (555 euros). D’autres projections plus généralistes parlent d’un positionnement autour de 440 à 485 dollars pour des versions différentes, mais ces estimations semblent moins cohérentes avec les listings thaïlandais déjà repérés. En l’état, les prix les plus crédibles paraissent donc être ceux liés aux unités de vente observées localement.

Cette possible hausse tarifaire s’inscrit d’ailleurs dans un contexte plus large de pression sur les coûts des composants. Si elle se confirme, elle risque de peser davantage dans la perception du produit que les petites améliorations de design ou de performance. Cette dernière phrase est une analyse.

Un lancement qui semble imminent

Avec un exemplaire d’exposition déjà visible en Thaïlande, des fuites détaillées sur la fiche technique et des tarifs qui commencent à circuler, tout laisse penser que l’officialisation est proche. Plusieurs rapports situent la présentation dans les tout prochains jours, voire d’ici la fin du mois de mars 2026.

Au fond, le Galaxy A57 5G semble fidèle à ce que Samsung sait très bien faire sur le milieu de gamme : une montée en gamme par petites touches, avec juste assez de nouveautés pour maintenir la série attractive, sans prendre de risques excessifs. La vraie question ne sera donc peut-être pas de savoir s’il est meilleur que son prédécesseur — il le sera probablement — mais s’il l’est suffisamment pour justifier une hausse de prix dans un segment devenu beaucoup plus agressif.