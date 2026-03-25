Amazon rachète Fauna Robotics : Vers un humanoïde Alexa dans nos salons ?

Amazon vient de mettre la main sur Fauna Robotics, une jeune pousse new-yorkaise à peine sortie de l’ombre, connue pour avoir lancé en janvier Sprout, un humanoïde compact pensé pour évoluer au contact direct des humains.

L’opération, confirmée ce mardi 24 mars, reste entourée de discrétion sur son montant, mais elle en dit déjà long sur l’ambition d’Amazon : aller au-delà de la robotique d’entrepôt pour explorer une nouvelle génération de machines plus sociales, plus visibles, et potentiellement plus proches du quotidien.

Fauna Robotics promet la continuité, désormais sous pavillon Amazon

Dans un message publié sur LinkedIn, le cofondateur et CEO Rob Cochran s’est dit « incroyablement enthousiaste » à propos de l’acquisition, tout en rassurant clients et partenaires sur la suite. Fauna Robotics continuera à vendre le Sprout Creator Edition à de nouveaux acheteurs, à assurer le support des robots déjà déployés, et à opérer sous l’identité « Fauna Robotics, an Amazon company ».

Autrement dit, à court terme, le rachat ne se traduit pas par un arrêt brutal du produit, mais par un changement d’échelle industriel.

Cette précision est importante, car Sprout n’était pas un simple prototype de démonstration. Fauna l’avait lancé officiellement le 27 janvier 2026 comme une plateforme humanoïde prête à l’emploi pour développeurs, chercheurs et créateurs, avec une logique très différente de celle des robots industriels classiques.

Un robot plus attachant que démonstratif, et c’est précisément ce qui intéresse Amazon

Sprout mesure environ 1 m de haut pour un poids d’environ 23 kg, avec une coque souple, un visage expressif et un design pensé pour être perçu comme sûr dans les espaces partagés. Fauna le présente comme un robot construit pour les « espaces humains partagés », capable d’interagir dans des environnements comme la vente, l’hospitalité, l’éducation, la recherche ou même certains usages domestiques. Son prix de lancement est fixé à 50 000 dollars pour la Creator Edition.

C’est là que l’opération devient intéressante. Amazon n’achète pas seulement une équipe d’ingénieurs ; elle récupère aussi une vision du robot humanoïde moins centrée sur la force ou la logistique, et davantage sur la présence, l’interaction et la cohabitation.

Là où la robotique Amazon était jusqu’ici surtout associée aux entrepôts, Sprout ouvre une porte vers un autre imaginaire : celui d’un robot capable d’exister dans des lieux fréquentés par le public, voire un jour dans la maison. Cette analyse est une inférence fondée sur le positionnement produit de Sprout et sur le discours d’Amazon autour de la vie à domicile.

Amazon étend son récit robotique au-delà des entrepôts

Amazon n’arrive évidemment pas novice sur ce terrain. L’entreprise rappelle depuis plusieurs années l’ampleur de son investissement en robotique, principalement dans l’automatisation logistique. Amazon a déjà déployé plus d’un million de robots dans ses opérations d’entrepôt. Avec Fauna Robotics, le groupe change toutefois de registre : il ne s’agit plus seulement d’optimiser les flux, mais de réfléchir à des robots plus incarnés, plus visibles et potentiellement plus grand public.

Amazon explique vouloir combiner l’expertise de Fauna Robotics avec sa propre expérience en robotique, ainsi qu’avec les décennies passées à gagner la confiance des consommateurs à travers ses activités retail et devices. Le groupe dit vouloir « inventer de nouvelles façons de rendre la vie des clients meilleure et plus simple ».

La formule reste classique, mais le sous-texte est clair : Amazon veut tester la robotique humanoïde comme prolongement de son écosystème domestique.

Un pari audacieux, dans un moment de transition pour la robotique

Le timing intrigue d’autant plus que ce rachat intervient après une période agitée dans la division robotique d’Amazon. Reuters rapportait début mars que l’entreprise avait supprimé au moins une centaine de postes dans son unité dédiée à la robotique et à l’automatisation. Ce contraste entre restructuration interne et acquisition ciblée suggère qu’Amazon ne réduit pas ses ambitions robotisées ; il les redirige.

Fauna Robotics, de son côté, n’a que deux ans d’existence. Ses cofondateurs, Rob Cochran et Josh Merel, ainsi que l’équipe de l’entreprise, rejoindront Amazon, ce qui confirme que le rachat porte autant sur le talent que sur le produit lui-même.

Amazon semble vouloir un robot crédible avant de vouloir un robot massif

Le cas Sprout raconte quelque chose d’assez nouveau. Dans la course actuelle aux humanoïdes, beaucoup d’acteurs misent sur la performance mécanique, la démonstration technique ou la promesse industrielle. Fauna Robotics, elle, avait pris une autre direction : un robot plus petit, plus doux, plus expressif, pensé d’abord pour être accepté par l’humain. C’est exactement le type d’approche qui peut séduire Amazon, surtout si l’entreprise veut, à terme, connecter robotique, maison intelligente, commerce et services.

En somme, Amazon n’achète pas seulement un fabricant de robots. Emme achète une hypothèse sur le futur : celle d’une machine humanoïde qui ne cherche pas d’abord à impressionner, mais à cohabiter. Et dans un marché où la vraie bataille se jouera autant sur la confiance que sur la technologie, ce pari pourrait compter bien plus qu’il n’y paraît.