vivo X300 Ultra & vivo X300s : vivo dévoile ses kits téléconvertisseurs 200 et 400 mm

vivo continue de brouiller la frontière entre smartphone premium et matériel photo dédié. Après avoir montré au MWC 2026 un kit téléconvertisseur de 400 mm pour le vivo X300 Ultra, la marque a cette fois mis en avant un kit 200 mm compatible avec le vivo X300s, tout en confirmant une nouvelle direction esthétique et technique pour la série vivo X300.

Le dirigeant Han Boxiao explique que vivo s’éloigne de l’approche classique du smartphone pour intégrer davantage de principes issus de la photographie, aussi bien dans le choix du matériel que dans le rendu d’image, la vidéo et la colorimétrie.

Un design qui assume de plus en plus l’héritage photo

Selon les teasers publiés par vivo et relayés par la presse spécialisée, les vivo X300 Ultra et vivo X300s partageront un nouveau coloris Film Green, pensé pour évoquer les appareils photo classiques, avec un mélange assumé de références rétro et d’identité plus contemporaine.

vivo confirme aussi que toute la famille profitera d’un nouveau mode téléobjectif 200 mm, tandis que le vivo X300 Ultra ira plus loin avec un téléconvertisseur 400 mm présenté comme l’extension ultime de ses capacités de zoom.

Au fond, vivo ne vend plus seulement des spécifications. La marque construit un récit produit où le smartphone devient un objet photo à part entière, avec accessoires dédiés et vocabulaire emprunté aux optiques traditionnelles.

Le vivo X300 Ultra reste le laboratoire le plus ambitieux

Les fuites les plus récentes autour du vivo X300 Ultra dessinent une fiche technique particulièrement agressive. Plusieurs rapports évoquent un écran BOE OLED plat de 6,82 pouces, en définition 2K+ et 144 Hz, associé au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Côté photo, le smartphone est attendu avec un capteur principal de 200 mégapixels Sony LYT-901, un périscope de 200 mégapixels basé sur un capteur Samsung HP0 selon d’autres rapports, un ultra grand-angle présenté comme très ambitieux, ainsi qu’un système de téléconvertisseurs 200 mm + 400 mm. Une batterie d’environ 6600 mAh est aussi évoquée dans les fuites.

Il faut évidemment garder la bonne distance : une partie de ces éléments relève encore de rumeurs ou de confirmations partielles. Mais, la cohérence générale du produit apparaît déjà clairement. Le vivo X300 Ultra semble conçu comme la vitrine photo absolue de vivo pour 2026.

Le vivo X300s veut être plus portable, sans abandonner l’ambition

Le vivo X300s, lui, adopte un positionnement un peu différent. vivo a déjà confirmé plusieurs caractéristiques, dont un écran BOE Q10 Plus OLED de 6,78 pouces à 144 Hz, des haut-parleurs stéréo symétriques, un moteur haptique puissant et la compatibilité avec la charge sans fil. Des rapports convergents ajoutent un Dimensity 9500, une batterie autour de 7000 à 7100 mAh, ainsi qu’un module photo avec 50 mégapixels périscopiques sur certaines fuites antérieures.

Autrement dit, le vivo X300s ne se contente pas d’être une version allégée du modèle Ultra. Il semble vouloir incarner une autre idée du flagship photo : plus mobile, plus simple à vivre, mais toujours capable de s’adosser à un accessoire de 200 mm pour étendre sérieusement ses capacités de zoom.

Un lancement groupé se précise pour la fin du mois

Côté calendrier, plusieurs sources relayant Digital Chat Station évoquent une présentation du vivo X300 Ultra, du X300s et de la vivo Pad 6 Pro autour du 30 mars 2026 en Chine.

Ce qui rend cette séquence particulièrement intéressante, ce n’est pas seulement la course aux mégapixels ou aux longues focales. C’est la manière dont vivo tente de redéfinir le smartphone premium comme une plateforme photo modulaire, capable de recevoir de vrais accessoires optiques et de se rapprocher de gestes plus proches de la photographie classique. À mesure que les flagships se ressemblent davantage sur la fiche technique brute, cette logique d’extension matérielle pourrait devenir une vraie différence de marque.

Cette conclusion est une analyse, mais elle s’appuie directement sur les kits 200 mm et 400 mm montrés par vivo et sur la communication de Han Boxiao autour de la série vivo X300.