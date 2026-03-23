Huawei Enjoy 90 & 90 Plus : L’autonomie record devient abordable en 2026

Huawei continue d’étendre sa stratégie “beaucoup d’autonomie, un écosystème maison avec un nouveau duo : Enjoy 90 Plus et Enjoy 90. Le premier se place juste sous le Enjoy 90 Pro Max, mais conserve l’essentiel — Kirin 8000 et HarmonyOS 6 — avec une fiche technique pensée pour durer, plus que pour briller sur la photo.

Huawei Enjoy 90 & 90 Plus : Une gamme Enjoy qui vise l’efficacité plutôt que le prestige

Dans la hiérarchie Enjoy 90, le Plus joue le rôle du modèle « équilibré » : assez solide en connectivité et en endurance, sans l’approche extrême du Pro Max. Huawei y injecte la même base logicielle (HarmonyOS 6), et met en avant un gain de performance revendiqué via le Kirin 8000, présenté comme un bond générationnel (chiffre constructeur).

En dessous, le Enjoy 90 « standard » adopte un Kirin 8000A un peu moins puissant, tout en gardant l’idée centrale : grosse batterie et fonctions orientées sécurité/IA au quotidien.

Enjoy 90 Plus : écran 120 Hz, 6 620 mAh et une fiche technique très « usage »

Sur le papier, Huawei a construit un smartphone de confort :

Écran : 6,67 pouces HD+ LCD, 120 Hz, jusqu’à 850 nits (pic).

Puce : Kirin 8000, avec une amélioration de performance annoncée par Huawei (communication officielle).

Photo : 50 mégapixels à l’arrière, 8 mégapixels à l’avant — une configuration simple, assumée.

Batterie : 6 620 mAh avec charge 40 W.

Extras : HarmonyOS 6, IP65, capteur d’empreintes latéral, IR blaster, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0.

Gabarit : 8,32 mm, 212 g.

En clair, Huawei mise sur une expérience « stable » (fluidité + endurance + connectivité moderne), plutôt que sur une surenchère photo.

Enjoy 90 : même batterie, puce Kirin 8000A et un angle « anti-arnaques » plus marqué

Le modèle standard conserve la grande batterie, tourne aussi sous HarmonyOS 6, et ajoute un discours plus « protection » : reconnaissance liée au face-swapping, outils anti-fraude lors des appels, et protections au sein des réseaux familiaux (selon les éléments partagés lors de l’annonce).

On sent ici un positionnement typique du milieu de gamme chinois : des fonctions de sécurité et d’assistance intégrées, conçues pour rassurer autant que pour séduire.

Prix : agressif en Chine, avec une segmentation très claire

Huawei place le Enjoy 90 Plus à :

1 499 yuans (190 €) pour 128 Go

1 799 yuans (225 €) pour 256 Go

Et le Enjoy 90 à :

1 299 yuans (165 €) pour 128 Go

1 599 yuans (200 €) pour 256 Go

Huawei pousse l’autonomie comme « luxe » accessible

Le plus intéressant n’est pas le 50 mégapixels, ni même le 120 Hz : c’est la cohérence. Huawei déroule une vision où HarmonyOS + Kirin servent à optimiser l’endurance et la fluidité, puis verrouille l’argument avec une batterie XXL et une connectivité riche (Wi-Fi 7, Bluetooth 6,0, IR, IP65).

Dans un marché saturé de fiches techniques, cette approche a un avantage : elle parle à un besoin universel — tenir longtemps sans y penser. Et quand la série Enjoy vise d’abord le volume, c’est souvent ce genre de promesse pragmatique qui fait la différence.