Apple HomePad : un écran domotique magnétique et mobile pour 2026 ?

Apple aurait trouvé le « petit truc matériel » qui manque à la plupart des écrans connectés : les sortir du plan de travail. Selon une fuite attribuée au collectionneur de prototypes Kosutami, l’un des prototypes de l’écran domotique d’Apple — souvent surnommé HomePad — intégrerait un système magnétique façon MagSafe permettant de fixer l’appareil sur une surface murale (ou toute surface métallique) sans bricolage.

HomePad : Un montage « accrocher au mur » qui répond à un vrai problème

L’idée est presque évidente… et c’est pour ça qu’elle est bonne : les écrans connectés actuels finissent souvent coincés sur un meuble, prennent de la place, et deviennent des objets « fixes » alors qu’ils devraient être des interfaces mobiles du foyer.

Dans la version décrite par Kosutami, le HomePad pourrait s’aimanter sur un support mural métallique, un frigo, ou un dock compatible — un geste « clipser/déclipser » plus proche d’un accessoire iPhone que d’un écran domotique classique.

Sonnette + Apple Intelligence : le hub qui se déplace dans la maison

La même fuite évoque aussi une intégration « sonnette/visiteur », et une dépendance forte à Apple Intelligence. L’intérêt, c’est la combinaison : un écran que vous fixez près de l’entrée pour voir une sonnette vidéo, puis que vous décrochez pour l’emporter dans la cuisine ou le salon — comme un interphone moderne. Avec une caméra frontale (souvent mentionnée dans les récapitulatifs), on comprend aussi l’angle FaceTime « de pièce en pièce ».

Kosutami avance une fenêtre automne 2026 (septembre–décembre). Il est important de souligne que la fonction aimantée serait vue sur une révision de prototype, donc elle peut survivre… ou être coupée avant industrialisation (coût, sécurité, contraintes thermiques, normes de fixation).

Apple ne veut pas « un Echo Show de plus » — elle veut une interface qui vit sur vos murs

Ce que raconte ce choix magnétique, c’est une stratégie : faire de l’écran connecté un objet ambiant, pas un écran qu’on ignore sur une étagère. Si Apple réussit ce « déplacement » (du comptoir vers le mur), elle gagne un avantage concret sur Meta/Google/Amazon : l’interface devient visible, accessible, et mobile — tout en restant intégrée à HomeKit et à ses services.

Reste une inconnue majeure : Apple Intelligence. Si la valeur du HomePad repose sur la compréhension du contexte (agenda, maison, visiteurs, routines), le produit dépend de la maturité logicielle… et on sait qu’Apple préfère retarder plutôt que livrer une expérience incomplète.