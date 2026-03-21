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Samsung Galaxy A57 et A37 : La date de lancement officielle est enfin tombée !

Smartphones par Yohann Poiron le Galaxy A37 Galaxy A57 Samsung
Samsung Galaxy A57 et A37 : La date de lancement officielle est enfin tombée !
Samsung Galaxy A57 et A37 : La date de lancement officielle est enfin tombée !

Après des semaines de fuites, Samsung passe du conditionnel au calendrier : la marque a confirmé que ses prochains Galaxy A37 et Galaxy A57 seront officialisés le 25 mars à 17 h 30 (IST) en Inde, via une annonce 100 % en ligne (communiqués et contenus presse, pas de keynote traditionnelle).

Un teasing très « Awesome » — et une gamme A qui, comme souvent, pourrait jouer un rôle plus important que les flagships dans les volumes.

Samsung India a publié un teaser renvoyant vers une page « Notify me » et confirmant la fenêtre de lancement. Les horaires à retenir : 13 h, heure de Paris. Dans l’animation, Samsung met en avant son slogan « Awesome » en couleurs — un clin d’œil probable aux coloris, mais sans révéler grand-chose du hardware.

Ce que le teaser laisse deviner des Galaxy A57 et A37 : design « Key Island » et accent visuel

Même minimal, le visuel confirme surtout une direction design : tranche plate, et ce fameux « Key Island » (la zone légèrement surélevée autour des boutons latéraux), déjà repéré sur les rendus qui circulent.

L’idée est claire : rendre la série Galaxy A57 et A37 plus identifiable, plus « expressif » — une façon de se différencier dans le mid-range où tout finit souvent par se ressembler.

Samsung n’a pas encore publié de fiche technique officielle. Mais, plusieurs fuites convergent, notamment via des listings et rendus :

  • Galaxy A57 : attendu avec un écran AMOLED ~ 6,6–6,7 pouces à 120 Hz, un Exynos 1680, et une batterie 5000 mAh avec 45 W.
  • Galaxy A37 : souvent décrit comme très proche (même logique écran/batterie), mais avec un Exynos 1480 pour contenir le prix.

Côté photo, les rumeurs parlent d’un trio arrière classique (grand-angle + ultra-grand-angle + macro), avec un capteur principal 50 mégapixels sur les deux modèles. Là aussi, prudence : Samsung n’a rien gravé dans le marbre.

L’enjeu stratégique : « Awesome » doit redevenir synonyme de bon sens

Le vrai match se jouera sur trois points, typiques de la gamme A :

  1. Le prix, surtout en Inde (marché extrêmement sensible).
  2. La promesse logicielle (durée des mises à jour), devenue un argument d’achat central en milieu de gamme.
  3. Les fonctions IA « pratiques » : pas forcément spectaculaires, mais utiles (retouche, transcription, isolation de la voix, etc.), si Samsung décide de les démocratiser sur la série A.

Si Samsung réussit l’équilibre, le Galaxy A37/A57 pourrait faire ce que la série A sait faire de mieux : proposer l’essentiel « premium » (écran, autonomie, logiciel) sans franchir la barrière psychologique des prix flagship.

Tags : Galaxy A37Galaxy A57Samsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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