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Samsung Galaxy A57 et A37 : La date de lancement officielle est enfin tombée !

Samsung Galaxy A57 et A37 : La date de lancement officielle est enfin tombée !

Après des semaines de fuites, Samsung passe du conditionnel au calendrier : la marque a confirmé que ses prochains Galaxy A37 et Galaxy A57 seront officialisés le 25 mars à 17 h 30 (IST) en Inde, via une annonce 100 % en ligne (communiqués et contenus presse, pas de keynote traditionnelle).

Un teasing très « Awesome » — et une gamme A qui, comme souvent, pourrait jouer un rôle plus important que les flagships dans les volumes.

Samsung India a publié un teaser renvoyant vers une page « Notify me » et confirmant la fenêtre de lancement. Les horaires à retenir : 13 h, heure de Paris. Dans l’animation, Samsung met en avant son slogan « Awesome » en couleurs — un clin d’œil probable aux coloris, mais sans révéler grand-chose du hardware.

Ce que le teaser laisse deviner des Galaxy A57 et A37 : design « Key Island » et accent visuel

Même minimal, le visuel confirme surtout une direction design : tranche plate, et ce fameux « Key Island » (la zone légèrement surélevée autour des boutons latéraux), déjà repéré sur les rendus qui circulent.

L’idée est claire : rendre la série Galaxy A57 et A37 plus identifiable, plus « expressif » — une façon de se différencier dans le mid-range où tout finit souvent par se ressembler.

Samsung n’a pas encore publié de fiche technique officielle. Mais, plusieurs fuites convergent, notamment via des listings et rendus :

Galaxy A57 : attendu avec un écran AMOLED ~ 6,6–6,7 pouces à 120 Hz, un Exynos 1680, et une batterie 5000 mAh avec 45 W.

Galaxy A37 : souvent décrit comme très proche (même logique écran/batterie), mais avec un Exynos 1480 pour contenir le prix.

Côté photo, les rumeurs parlent d’un trio arrière classique (grand-angle + ultra-grand-angle + macro), avec un capteur principal 50 mégapixels sur les deux modèles. Là aussi, prudence : Samsung n’a rien gravé dans le marbre.

L’enjeu stratégique : « Awesome » doit redevenir synonyme de bon sens

Le vrai match se jouera sur trois points, typiques de la gamme A :

Le prix, surtout en Inde (marché extrêmement sensible). La promesse logicielle (durée des mises à jour), devenue un argument d’achat central en milieu de gamme. Les fonctions IA « pratiques » : pas forcément spectaculaires, mais utiles (retouche, transcription, isolation de la voix, etc.), si Samsung décide de les démocratiser sur la série A.

Si Samsung réussit l’équilibre, le Galaxy A37/A57 pourrait faire ce que la série A sait faire de mieux : proposer l’essentiel « premium » (écran, autonomie, logiciel) sans franchir la barrière psychologique des prix flagship.