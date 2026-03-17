Samsung Galaxy A37 et A57 5G  : déballage et prix fuitent avant le lancement officiel

Samsung n’a pas encore officialisé les Galaxy A37 5G et Galaxy A57 5G, mais les deux smartphones semblent déjà avoir quitté le simple stade de la rumeur. Plusieurs vidéos de prise en main et d’unboxing repérées ce week-end, ainsi que des visuels promotionnels apparus en Thaïlande, montrent des unités de vente bien réelles, au point que certains observateurs parlent déjà d’un lancement discret sur ce marché.

Ce qui ressort de ces premières apparitions, c’est moins une révolution qu’un affinage de la formule Samsung sur le milieu de gamme. Le Galaxy A37 conserve un design très familier, avec dos épuré, triple capteur vertical et « Key Island » sur la tranche droite, tandis que le Galaxy A57 semble légèrement plus soigné, avec des bordures plus fines et une silhouette un peu plus premium.

Un design très Samsung, mais un Galaxy A57 plus statutaire

Les fuites concordent sur les coloris attendus. Le Galaxy A37 serait décliné en Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender et Awesome White, tandis que le Galaxy A57 arriverait en Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac et Awesome Navy. Ces appellations reviennent à la fois dans les rendus publiés ces derniers jours et dans les relais des vidéos de prise en main.

Visuellement, Samsung reste fidèle à sa logique de continuité. Mais, le Galaxy A57 cherche manifestement à grimper d’un cran dans la perception, avec une finition plus lisse et un cadre un peu plus raffiné. C’est exactement le type de progression discrète que Samsung affectionne sur cette gamme : assez visible pour justifier la montée en gamme, pas assez radicale pour casser l’identité de la série A.

Le prix du Galaxy A57 en Thaïlande donne déjà le ton

Le détail le plus concret de cette fuite concerne le tarif. En Thaïlande, le Galaxy A57 5G apparaît à 17 999 THB en 12 Go/256 Go et 20 999 THB en 12 Go/512 Go. Un troisième modèle 8 Go/256 Go à 16 999 THB est également mentionné par certaines sources locales, avec une offre promotionnelle de doublement du stockage pour les premiers acheteurs.

Ce positionnement confirme une chose : Samsung pousse encore ses prix vers le haut sur le milieu de gamme supérieur. Plusieurs médias notent d’ailleurs que cela représente environ 2 000 THB de plus que le Galaxy A56 à configuration comparable en Thaïlande.

Une hausse de prix cohérente avec la stratégie actuelle de Samsung

Cette inflation n’arrive pas dans le vide. Samsung a déjà augmenté récemment les prix de plusieurs modèles Galaxy A, M et F en Inde, et le contexte plus large du marché des composants reste tendu, notamment sur la mémoire. Il devient donc logique d’anticiper un atterrissage plus élevé pour les nouveaux A37 et A57 sur plusieurs marchés.

Le plus intéressant, au fond, est la manière dont Samsung repositionne progressivement sa série A. Elle n’est plus seulement pensée comme une porte d’entrée raisonnable dans l’écosystème Galaxy, mais comme une zone tampon de plus en plus proche du premium, avec des prix qui suivent la même trajectoire.

Samsung semble déjà prêt, même sans annonce globale

La présence chez les revendeurs, et de visuels promotionnels sur le canal officiel de Samsung Thaïlande laisse penser que le lancement est au minimum imminent sur certains marchés, même si Samsung n’a pas encore publié de communiqué mondial dédié.

Autrement dit, les Galaxy A37 et A57 ne sont plus vraiment des appareils « en fuite » au sens classique. Ils commencent déjà à exister dans le circuit commercial. Et cela suffit à clarifier leur promesse : Samsung prépare deux nouveaux milieux de gamme très lisibles, plus chers, plus polis, et manifestement décidés à rapprocher encore un peu la série A de l’univers premium.