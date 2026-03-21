Windows 11 : Microsoft fait marche arrière sur l’omniprésence de Copilot

Microsoft semble enfin admettre ce que beaucoup d’utilisateurs répètent depuis des mois : trop d’IA, partout, tout le temps, finit par ressembler à du bruit. Dans le cadre d’un plan plus large visant à améliorer la qualité de Windows 11 (performances, fiabilité, « craft »), l’entreprise réduit le nombre de points d’entrée de Copilot à travers le système et certaines apps.

Une marche arrière qui ne signe pas l’abandon de l’IA… mais un changement de ton : moins d’omniprésence, plus d’intention.

Pourquoi Microsoft recule : « AI everywhere » n’a pas convaincu ?

Dans un article interne/externe relayé par la presse, Pavan Davuluri (EVP Windows & Devices) explique vouloir être plus « intentional » sur où et comment Copilot s’intègre, en se concentrant sur des expériences « véritablement utile ». La formule est polie, mais la lecture est limpide : Microsoft a encaissé le retour terrain sur l’« AI bloat » et tente de reprendre la main sur l’expérience utilisateur.

Cette inflexion s’inscrit dans un mouvement plus large de « qualité Windows 11 », où Microsoft promet aussi des gains concrets sur la consommation mémoire, la réactivité et des chantiers visibles, comme l’Explorateur de fichiers.

Moins de Copilot dans les apps du quotidien

Le premier coup de balai vise des intégrations jugées trop envahissantes ou trop anecdotiques, à commencer par :

Photos

Bloc-notes

Widgets

Outil Capture d’écran

L’objectif annoncé : réduire les « points d’entrées » inutiles — autrement dit, moins d’IA placée par défaut, davantage de fonctions déclenchées quand l’utilisateur en a besoin.

Certains grands plans Copilot ont déjà été enterrés

En parallèle, Microsoft aurait abandonné (ou rangé au placard) des intégrations Copilot plus profondes qui avaient été évoquées par le passé, notamment autour de Notifications et de la Settings app, et une vision plus « système » de Copilot dans Windows 11.

Plusieurs sources expliquent que ces ambitions n’ont jamais réellement atteint un état de sortie publique, et qu’elles sont désormais peu susceptibles de revenir sous cette forme.

Microsoft ne renonce pas à l’IA — il essaie de la rendre tolérable

Cette marche arrière est moins un virage à 180° qu’un rééquilibrage. Microsoft a trop investi dans Copilot pour le remiser ; en revanche, l’entreprise semble comprendre qu’un assistant doit se mériter une place, pas s’imposer comme une couche permanente sur des apps « outil » (Bloc-notes, capture d’écran, Widgets).

Ce que Microsoft recherche, au fond, c’est une IA qui ressemble à une fonction (utile, ponctuelle, optionnelle) plutôt qu’à une présence (visible, répétitive, intrusive). Et c’est aussi une manière de corriger une perception : Windows 11 ne peut pas devenir « l’OS qui vous vend l’IA » au détriment de la stabilité et de la fluidité.

Désormais, on peut s’attendre à un Copilot plus « propre » avec moins de raccourcis forcés, plus d’options, des fonctions IA qui pourraient continuer d’exister… sans toujours porter le branding Copilot, au profit d’un vocabulaire plus discret (actions IA, suggestions, amélioration contextuelle). Enfin, nous pourrions avoir une pression accrue sur la cohérence : si Microsoft retire Copilot d’un côté, il devra prouver ailleurs que l’IA apporte une valeur claire (productivité, accessibilité, recherche locale) sans dégrader performances et confiance.