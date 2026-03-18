Intel Core Ultra 200HX Plus : De nouvelles puces boostées pour les laptops 2026

Intel étoffe sa gamme mobile Core Ultra 200HX avec deux nouvelles puces « Plus » destinées aux ordinateurs portables de performance : les Core Ultra 9 290HX Plus et Core Ultra 7 270HX Plus.

Disponibles dès aujourd’hui chez plusieurs fabricants, elles ne bouleversent pas la hiérarchie du marché, mais apportent un gain mesuré pour les joueurs et créateurs qui veulent grappiller un peu plus de performances sans changer de plateforme.

Intel Core Ultra 200HX Plus : Une évolution légère, pas une révolution

Sur le papier, ces nouvelles références restent très proches des Core Ultra 9 285HX et Core Ultra 7 265HX lancés l’an dernier. Intel met surtout en avant jusqu’à 8 % de performances en jeu supplémentaires pour le Core Ultra 9 290HX Plus face au 285HX, ainsi qu’un gain pouvant aller jusqu’à 7 % en monocœur dans Cinebench 2026.

Le message est donc assez clair : il ne s’agit pas d’une génération conçue pour pousser les possesseurs d’un laptop 2025 à remplacer immédiatement leur machine. En revanche, Intel insiste davantage sur le saut visible pour ceux qui viennent d’un modèle plus ancien, en citant jusqu’à 62 % de mieux en jeu face à un laptop équipé d’un Core i9-12900HX. Ce type de comparaison reste toutefois à lire avec prudence, car elle dépend fortement de la configuration complète des machines testées, notamment du GPU embarqué.

Ce qui change réellement sous le capot

L’intérêt de cette série Core Ultra 200HX Plus ne tient pas à une refonte architecturale majeure, mais à une série d’ajustements ciblés. Intel explique avoir augmenté jusqu’à 900 MHz la fréquence die-to-die, c’est-à-dire la liaison interne entre le CPU et le contrôleur mémoire, avec l’objectif de réduire la latence système et d’améliorer les performances en jeu.

L’autre nouveauté clé, c’est l’arrivée du Intel Binary Optimization Tool, que la marque présente comme une nouvelle couche d’optimisation capable d’améliorer l’IPC et les performances de certains jeux, y compris lorsque ceux-ci ont été pensés à l’origine pour d’autres architectures x86 ou pour console. Intel en fait un élément important de sa feuille de route performance pour les machines enthusiast.

Autrement dit, Intel cherche moins à impressionner par une hausse brute des fréquences qu’à montrer qu’une partie des gains peut désormais venir du logiciel, de l’optimisation et de la réduction des goulets d’étranglement internes.

Les spécifications restent très proches de la génération précédente

Le Core Ultra 9 290HX Plus conserve une configuration de 24 cœurs (8P + 16E), tandis que le Core Ultra 7 270HX Plus reste sur 20 cœurs (8P + 12E). Les puces intègrent toujours un petit iGPU Intel Graphics à 4 cœurs Xe et un NPU annoncé à 13 TOPS. Sur ce point, Intel ne cherche pas à réécrire la formule : la base technique reste celle d’un refresh, pas d’une rupture.

Les nouveaux modèles prennent en charge jusqu’à 256 Go de DDR5-6400 en double canal. En revanche, Notebookcheck indique que ces versions 200HX Plus ne prennent pas en charge la mémoire ECC, contrairement aux modèles non « Plus » évoqués dans certaines comparaisons du marché mobile haut de gamme. Cette différence pourrait compter pour certains usages workstation plus spécialisés.

Une stratégie tournée vers les OEM plus que vers les passionnés d’upgrade

Intel précise que les premiers laptops équipés de ces puces arrivent dès aujourd’hui, avec une liste de partenaires qui inclut notamment Acer, ASUS, Dell Alienware, Lenovo, MSI, Razer et d’autres constructeurs. Cela confirme la vocation de cette gamme : alimenter rapidement les machines gaming et créatives premium de 2026 sans attendre une nouvelle plateforme complète.

C’est là toute la logique de ce lancement. Intel ne propose pas un « moment wow », mais un outil de transition crédible pour les fabricants de portables. Dans un marché où les gains CPU deviennent plus difficiles à rendre spectaculaires d’une année sur l’autre, ce type de refresh permet de rester visible face à AMD et de continuer à faire vivre les catalogues OEM.

Le Core Ultra 200HX Plus ressemble à un lancement pragmatique. Les gains annoncés sont réels, mais contenus. Les nouveautés les plus intéressantes ne sont pas forcément dans la fiche marketing brute, mais dans la combinaison entre latence réduite, optimisation logicielle et disponibilité immédiate chez les grands fabricants.

Pour les acheteurs, la conclusion est simple : un laptop équipé d’un 290HX Plus ou d’un 270HX Plus pourra être un très bon choix en 2026, mais surtout si l’on change une machine vieille de plusieurs années. Pour ceux qui possèdent déjà un modèle animé par un 285HX ou un 265HX, la promesse paraît bien plus modeste.

Intel affine sa recette plus qu’il ne la transforme. Et, dans l’univers du laptop gaming haut de gamme, c’est parfois suffisant pour rester dans la course.