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iPhone 19e : Apple passerait enfin au 120 Hz sur son modèle d’entrée de gamme en 2028

iPhone 19e : Apple passerait enfin au 120 Hz sur son modèle d'entrée de gamme en 2028

Longtemps, la gamme « e » d’Apple a avancé avec prudence, en particulier sur un point clé : l’écran. Là où de nombreux smartphones Android abordables ont déjà adopté des dalles 120 Hz, Apple est resté fidèle au 60 Hz sur ses modèles les plus accessibles. Une situation qui pourrait enfin évoluer — mais pas avant plusieurs années.

Selon un rapport de ZDNet Korea, Apple envisagerait d’intégrer un écran à taux de rafraîchissement élevé sur un futur iPhone 19e, attendu autour du printemps 2028. Une transition tardive, qui en dit long sur la stratégie progressive de la marque.

Une gamme « e » encore en retrait sur l’affichage

L’actuel iPhone 17e, récemment lancé comme porte d’entrée dans l’univers Apple, illustre parfaitement cette approche mesurée. L’appareil embarque toujours un écran OLED limité à 60 Hz, accompagné d’un unique capteur photo et d’une batterie relativement modeste.

Sur le papier, l’essentiel est là. Mais face à une concurrence Android particulièrement agressive sur cette tranche de prix, le compromis devient de plus en plus visible. Fluidité d’affichage, polyvalence photo, autonomie : autant de terrains où l’iPhone « e » donne parfois l’impression de jouer en retrait.

Ce positionnement n’est pas un accident. Apple segmente volontairement ses gammes pour préserver la valeur perçue de ses modèles Pro. Mais à mesure que les standards du marché évoluent, certains choix commencent à sembler datés.

iPhone 19e : Le 120 Hz LTPO, une évolution majeure en préparation

Le saut attendu avec l’iPhone 19e serait donc significatif. Apple travaillerait sur l’intégration d’un écran OLED LTPO capable d’atteindre 120 Hz, avec un rafraîchissement adaptatif variant de 1 Hz à 120 Hz selon l’usage. C’est le principe déjà utilisé sur les modèles Pro via la technologie ProMotion. Concrètement, cela se traduit par une navigation beaucoup plus fluide, des animations plus naturelles et une sensation générale de réactivité accrue.

Mais l’intérêt ne s’arrête pas là. Le LTPO permet aussi d’optimiser la consommation d’énergie en ajustant dynamiquement la fréquence d’affichage. Résultat : une meilleure autonomie au quotidien, notamment lors des usages statiques comme la lecture ou l’affichage de notifications.

Apple pourrait, comme à son habitude, s’appuyer sur des composants déjà éprouvés pour contenir les coûts. La dalle évoquée serait proche de celle des iPhone 17, avec une diagonale de 6,3 pouces et une définition de 2 622 x 1 206 pixels, ainsi qu’une luminosité élevée adaptée aux contenus HDR.

Vers l’arrivée de l’Always-On Display sur les modèles accessibles

L’adoption du LTPO ouvrirait également la porte à une autre fonctionnalité jusque-là réservée aux modèles haut de gamme : Always-On Display. Grâce à la capacité de descendre à des taux de rafraîchissement très bas, l’écran pourrait afficher en continu des informations essentielles — heure, notifications, widgets — tout en limitant la consommation d’énergie. Un ajout discret, mais structurant dans l’expérience utilisateur.

Ce type d’évolution montre comment Apple distille progressivement ses innovations, en faisant descendre, génération après génération, des fonctionnalités premium vers ses modèles plus accessibles.

Une stratégie lente, mais maîtrisée

Rien n’est encore confirmé officiellement, et les plans d’Apple pourraient évoluer d’ici 2028. Mais cette trajectoire semble cohérente avec la philosophie du groupe : introduire les technologies sur ses modèles les plus chers, puis les démocratiser progressivement. Cette stratégie a un double effet. Elle permet de maximiser la différenciation entre les gammes, tout en garantissant une certaine maturité technologique au moment où ces innovations deviennent plus accessibles.

Reste que, d’ici là, Apple continuera probablement à faire l’impasse sur le 120 Hz sur ses iPhone « e », laissant le champ libre à Android pour séduire les utilisateurs sensibles à la fluidité d’affichage.

Avec l’iPhone 19e, Apple pourrait enfin combler ce retard. Mais en attendant, la marque semble assumer une vision très particulière du rapport qualité-prix : moins axée sur la fiche technique brute, davantage sur l’équilibre global de l’expérience.

Une approche qui continue de diviser, mais qui, jusqu’ici, n’a jamais vraiment freiné son succès.