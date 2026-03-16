Seedance 2.0 : ByteDance suspend le lancement mondial après une mise en demeure de Disney

L’un des générateurs vidéo IA les plus commentés du moment pourrait finalement arriver bien plus tard que prévu. Selon The Information, ByteDance aurait suspendu le déploiement mondial de Seedance 2.0 après des tensions juridiques avec plusieurs studios hollywoodiens et plateformes de streaming autour de potentielles atteintes au droit d’auteur.

Le dossier est particulièrement sensible, car Seedance 2.0 s’était imposé en quelques semaines comme un nouvel acteur crédible de la vidéo générative, grâce à sa capacité à produire des clips courts très réalistes à partir de simples prompts texte ou image. Reuters indique que le modèle, lancé en février 2026, visait notamment des usages professionnels dans le film, l’e-commerce et la publicité.

Pourquoi ByteDance aurait stoppé le lancement ?

D’après Reuters, la suspension serait liée à des litiges de copyright avec de grands studios américains et des services de streaming, après la diffusion de vidéos générées mettant en scène des personnages ou univers reconnaissables, notamment issus de franchises de Disney comme Star Wars et Marvel. Reuters ajoute que Disney a envoyé une lettre de mise en demeure, accusant ByteDance d’avoir utilisé des contenus protégés, y compris du matériel piraté présenté comme relevant du domaine public.

D’autres sources récentes vont dans le même sens. The Hollywood Reporter a rapporté dès février qu’une mise en demeure avait été adressée à ByteDance au sujet de vidéos Seedance, tandis que le Los Angeles Times indiquait que Disney, Paramount, Netflix et Warner Bros. Discovery figuraient parmi les groupes ayant élevé la voix contre le modèle.

Un report qui montre où se joue désormais la vraie bataille

Ce qui se passe autour de Seedance 2.0 dépasse largement le cas ByteDance. Le sujet n’est plus seulement de savoir quel modèle génère la vidéo la plus spectaculaire, mais sur quelles données il a été entraîné et jusqu’où ses sorties peuvent reproduire des œuvres protégées. L’Associated Press notait déjà en février que plusieurs organisations hollywoodiennes accusaient Seedance 2.0 d’infraction massive au copyright et d’atteinte potentielle à l’image d’acteurs, tandis que ByteDance répondait travailler à de meilleurs garde-fous.

Reuters précise d’ailleurs que ByteDance aurait interrompu un lancement mondial initialement prévu autour de la mi-mars 2026, le temps pour ses équipes juridiques et techniques de mettre en place des protections destinées à empêcher les usages non autorisés de propriété intellectuelle.

Pourquoi Seedance 2.0 a attiré autant d’attention ?

Le modèle a surtout frappé par son rendu : mouvements de caméra crédibles, personnages cohérents, esthétique très cinématographique. C’est précisément ce niveau de qualité qui l’a rendu viral — et qui a simultanément déclenché l’inquiétude des ayants droit. Reuters note même que Seedance 2.0 a été comparé aux outils des leaders du secteur et a suscité un fort écho dans l’écosystème IA.

Au fond, ce report raconte quelque chose de plus large : la vidéo générative avance désormais assez vite pour entrer en collision frontale avec l’industrie du divertissement. Et à mesure que ces outils deviennent plus convaincants, ce ne sont plus seulement leurs performances qui détermineront leur adoption, mais leur capacité à survivre juridiquement.