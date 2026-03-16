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Claude Code passe de « Todos » à « Tasks » : Anthropic vient d’installer la mémoire de travail qui manquait aux agents

Claude Code passe de « Todos » à « Tasks » : Anthropic vient d’installer la mémoire de travail qui manquait aux agents

Pendant longtemps, les agents de code ont eu un défaut structurel : ils savent exécuter, mais peinent à tenir un projet. Pas par manque d’intelligence, plutôt par manque d’architecture. Avec Tasks, déployé dans Claude Code v2.1.16, Anthropic ne promet pas un nouveau tour de magie : il pose une brique d’ingénierie logicielle qui transforme un assistant réactif en outil stateful, capable de survivre aux sessions, aux sous-agents et au « context drift ».

Les projets d’ingénierie ne se déroulent pas comme une conversation linéaire. Ils ressemblent à un enchevêtrement de dépendances : API, tests, migrations, CI, revues, docs. Or un chatbot « pur » vit dans un flux — et le flux, par nature, n’est pas un système de vérité durable.

C’est précisément ce que Tasks vient corriger : au lieu de demander au modèle de « se souvenir », on lui donne une structure qui résiste au temps.

De Todos à Tasks : le changement qui compte est mécanique

Un indice résume bien la philosophie : chez Anthropic, l’ingénieur Thariq Shihipar décrit les Todos comme un moyen « d’aider Claude à se souvenir », alors que les Tasks servent à « coordonner le travail » à travers sessions, sous-agents et fenêtres de contexte.

En pratique, trois choix d’architecture font basculer l’outil :

Des dépendances explicites (type DAG) plutôt qu’une simple liste : Les tâches ne sont plus juste « à faire », elles peuvent bloquer/débloquer d’autres tâches — ce qui force l’ordre logique (ex : tester après implémenter). Une persistance sur le disque : L’état ne vit plus uniquement dans la session : Tasks est documenté comme un mécanisme remplaçant l’ancien système, pensé pour durer entre plusieurs exécutions. L’orchestration multi-sessions via variable d’environnement : C’est l’« unlock » le plus agentique : en pointant plusieurs instances vers le même état (via CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID ), on obtient une coordination sans outil externe.

Le « swarm » devient réaliste

Anthropic recommande depuis un moment une méthode simple et efficace : une instance écrit, une autre relit/teste, afin de bénéficier d’un contexte « frais » pour la critique. Jusqu’ici, c’était surtout une discipline. Avec Tasks, ça devient une mécanique : la session A termine, la session B voit les tâches se débloquer, et le passage de relais n’est plus fragile.

C’est exactement le type de pattern qui fait passer Claude Code du « copilot » à une forme d’orchestration des workflows.

La chasse aux crashs, aux hangs et aux machines hétérogènes

Un agent de code n’a pas le droit d’être « brillant mais capricieux » en production. Les récents changelogs montrent une obsession très enterprise : stabilité, reprise de session, compat matérielle, propreté des processus.

Dans v2.1.19, on voit notamment :

un consentement temporaire via CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS=false (stratégie classique pour migrations en entreprise),

(stratégie classique pour migrations en entreprise), des corrections de crash sur CPU sans AVX,

et la résolution de processus « pendus » quand le terminal se ferme (gestion d’erreurs EIO, SIGKILL en fallback).

Ce n’est pas glamour — et c’est justement le point : on reconnaît un produit prêt à entrer dans des workflows réels à ce qu’il corrige d’abord ce qui casse.

Anthropic ne vend pas une « mémoire », il vend une économie de contexte

Le pivot est presque philosophique : le contexte (tokens, historique, état mental du modèle) est une ressource rare. Anthropic le dit dans ses best practices : le contexte est l’actif à gérer.

Tasks permet enfin un geste devenu indispensable chez les power users : nettoyer le contexte agressivement (clear/compact) sans perdre la feuille de route. Le plan sort de la tête du modèle et devient un artefact.

Et c’est là que Claude Code change de catégorie : il ne s’agit plus seulement « d’écrire du code plus vite », mais d’installer une couche de gouvernance minimale — dépendances, reprise, coordination — qui rend possible l’automatisation à grande échelle.