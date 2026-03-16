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Intelligence Artificielle

Claude Code passe de « Todos » à « Tasks » : Anthropic vient d’installer la mémoire de travail qui manquait aux agents

Intelligence Artificielle par Yohann Poiron le Anthropic Claude Code
Claude Code passe de « Todos » à « Tasks » : Anthropic vient d’installer la mémoire de travail qui manquait aux agents
Claude Code passe de « Todos » à « Tasks » : Anthropic vient d’installer la mémoire de travail qui manquait aux agents

Pendant longtemps, les agents de code ont eu un défaut structurel : ils savent exécuter, mais peinent à tenir un projet. Pas par manque d’intelligence, plutôt par manque d’architecture. Avec Tasks, déployé dans Claude Code v2.1.16, Anthropic ne promet pas un nouveau tour de magie : il pose une brique d’ingénierie logicielle qui transforme un assistant réactif en outil stateful, capable de survivre aux sessions, aux sous-agents et au « context drift ».

Les projets d’ingénierie ne se déroulent pas comme une conversation linéaire. Ils ressemblent à un enchevêtrement de dépendances : API, tests, migrations, CI, revues, docs. Or un chatbot « pur » vit dans un flux — et le flux, par nature, n’est pas un système de vérité durable.

C’est précisément ce que Tasks vient corriger : au lieu de demander au modèle de « se souvenir », on lui donne une structure qui résiste au temps.

De Todos à Tasks : le changement qui compte est mécanique

Un indice résume bien la philosophie : chez Anthropic, l’ingénieur Thariq Shihipar décrit les Todos comme un moyen « d’aider Claude à se souvenir », alors que les Tasks servent à « coordonner le travail » à travers sessions, sous-agents et fenêtres de contexte.

En pratique, trois choix d’architecture font basculer l’outil :

  1. Des dépendances explicites (type DAG) plutôt qu’une simple liste : Les tâches ne sont plus juste « à faire », elles peuvent bloquer/débloquer d’autres tâches — ce qui force l’ordre logique (ex : tester après implémenter).
  2. Une persistance sur le disque : L’état ne vit plus uniquement dans la session : Tasks est documenté comme un mécanisme remplaçant l’ancien système, pensé pour durer entre plusieurs exécutions.
  3. L’orchestration multi-sessions via variable d’environnement : C’est l’« unlock » le plus agentique : en pointant plusieurs instances vers le même état (via CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID), on obtient une coordination sans outil externe.

Le « swarm » devient réaliste

Anthropic recommande depuis un moment une méthode simple et efficace : une instance écrit, une autre relit/teste, afin de bénéficier d’un contexte « frais » pour la critique. Jusqu’ici, c’était surtout une discipline. Avec Tasks, ça devient une mécanique : la session A termine, la session B voit les tâches se débloquer, et le passage de relais n’est plus fragile.

C’est exactement le type de pattern qui fait passer Claude Code du « copilot » à une forme d’orchestration des workflows.

La chasse aux crashs, aux hangs et aux machines hétérogènes

Un agent de code n’a pas le droit d’être « brillant mais capricieux » en production. Les récents changelogs montrent une obsession très enterprise : stabilité, reprise de session, compat matérielle, propreté des processus.

Dans v2.1.19, on voit notamment :

  • un consentement temporaire via CLAUDE_CODE_ENABLE_TASKS=false (stratégie classique pour migrations en entreprise),
  • des corrections de crash sur CPU sans AVX,
  • et la résolution de processus « pendus » quand le terminal se ferme (gestion d’erreurs EIO, SIGKILL en fallback).

Ce n’est pas glamour — et c’est justement le point : on reconnaît un produit prêt à entrer dans des workflows réels à ce qu’il corrige d’abord ce qui casse.

Anthropic ne vend pas une « mémoire », il vend une économie de contexte

Le pivot est presque philosophique : le contexte (tokens, historique, état mental du modèle) est une ressource rare. Anthropic le dit dans ses best practices : le contexte est l’actif à gérer.

Tasks permet enfin un geste devenu indispensable chez les power users : nettoyer le contexte agressivement (clear/compact) sans perdre la feuille de route. Le plan sort de la tête du modèle et devient un artefact.

Et c’est là que Claude Code change de catégorie : il ne s’agit plus seulement « d’écrire du code plus vite », mais d’installer une couche de gouvernance minimale — dépendances, reprise, coordination — qui rend possible l’automatisation à grande échelle.

Tags : AnthropicClaude Code
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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