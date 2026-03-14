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Xiaomi Book Pro 14 : le retour en force avec titane, carbone et Intel Panther Lake

Xiaomi Book Pro 14 : le retour en force avec titane, carbone et Intel Panther Lake

Xiaomi recommence à parler « PC portable » sous sa propre bannière — et pas timidement. Après trois ans sans nouveau laptop de marque Xiaomi depuis le Xiaomi Book 14 (2023), la marque tease le Xiaomi Book Pro 14 en Chine avec une promesse très claire : un châssis premium, une vraie obsession du poids, et la nouvelle plateforme Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake).

Xiaomi Book Pro 14 : Un design premium qui joue la carte matériaux « aéro »

Les teasers mettent en avant trois couleurs (Soft Fog Blue, White, Elegant Gray) et surtout une construction peu commune à ce niveau de gamme :

monocoque moulée sous pression en alliage de magnésium,

coque inférieure en fibre de carbone haute résistance,

plaque de support clavier en alliage de titane,

pour un poids annoncé à 1,08 kg.

C’est exactement le genre de recette qui vise les machines « sac à dos » : étudiants, pros nomades, et tous ceux qui veulent un 14 pouces sans compromis sur la sensation de rigidité.

Intel Core Ultra X7 358H : le choix d’un SoC mobile ambitieux

Xiaomi confirme un modèle basé sur le Core Ultra X7 358H, une puce Panther Lake avec 16 cœurs (4P + 8E + 4 LP-E), 16 threads, jusqu’à 4,8 GHz et 18 Mo de cache. Et, ce n’est pas un détail : Panther Lake est justement la génération qu’Intel positionne comme un saut net sur l’iGPU (Arc B390 sur certains modèles) et l’efficacité, avec une enveloppe typique 25 W base/80 W turbo selon les specs Intel.

Pour éviter le piège classique du ultraportable qui throttle, Xiaomi annonce une chambre à vapeur 10 000 mm², un ventilateur « silencieux à grande vitesse », et un système de flux d’air 3D, avec une promesse de 50 W soutenus.

En clair, Xiaomi veut que « léger » ne soit pas synonyme de « bridé » — un point crucial si le Xiaomi Book Pro 14 vise aussi un usage créatif léger ou du dev en mobilité.

Une variante Core Ultra 5 325 serait aussi au programme

Un précédent leak évoque aussi une version plus accessible avec Core Ultra 5 325, annoncée en 4P + 4 LP-E (8 cœurs/8 threads), jusqu’à 4,5 GHz. Xiaomi n’a pas encore tout confirmé officiellement sur ce SKU, mais plusieurs sources convergent sur cette option.

Côté configurations, les fuites parlent de 24 Go + 1 To, 32 Go + 1 To, ce qui cadrerait bien avec le positionnement « Pro » (confort multitâche + SSD généreux).

Xiaomi revient au laptop avec une stratégie « MacBook Air killer », version Intel

Le Xiaomi Book Pro 14 semble viser une zone très spécifique du marché : ultra-portable premium, où le poids et la qualité de châssis font l’achat — et où Apple domine psychologiquement. Le pari de Xiaomi, c’est que Panther Lake + un châssis magnésium/carbone/titane peuvent offrir une alternative crédible, surtout si les prix en Chine sont agressifs (Xiaomi n’a pas encore communiqué le tarif).

Reste le vrai juge de paix : l’écran (luminosité, colorimétrie), l’autonomie, et la capacité à tenir ces 50 W sans devenir un sèche-cheveux. Xiaomi a posé les fondations. Il lui manque encore l’élément qui fait basculer un « beau laptop » en « référence ».