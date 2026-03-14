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OPPO Find X9s : Un monstre d’autonomie avec 7 025 mAh attendu pour le T2

OPPO Find X9s : Un monstre d'autonomie avec 7 025 mAh attendu pour le T2

OPPO semble prêt à jouer une carte inhabituelle : lancer un modèle Find X pensé d’abord pour l’Inde et d’autres marchés, sans passer par la Chine — pourtant stratégique pour la marque. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Experience More sur Weibo, relayé par plusieurs médias.

Et, le timing intrigue : le OPPO Find X9s serait attendu au T2 2026 (donc potentiellement dès avril–juin), bien avant que la gamme ne se stabilise partout.

Un Find X9 « décliné » : Dimensity 9500 s plutôt que 9500

Le cœur du récit, c’est la puce : le Find X9s utiliserait le MediaTek Dimensity 9500s, une variante plus « accessible » de la famille 9500 — et c’est ce positionnement « flagship killer » que MediaTek met lui-même en avant dans sa communication.

OPPO a d’ailleurs déjà confirmé en Inde qu’un smartphone équipé du Dimensity 9500 s arriverait « bientôt » sur ce marché — ce qui colle parfaitement avec la fuite Find X9s.

La fiche technique qui circule : écran 1,5K, triple 50 mégapixels, batterie XXL

Côté rumeurs, le Find X9s serait moins « compact » qu’espéré initialement : on parle d’un écran OLED de 6,59 pouces en 1,5K avec 120 Hz, soit très proche du gabarit de certains Find X récents.

La configuration photo évoquée ressemble à une recette premium rationalisée :

50 mégapixels pour le capteur principal + 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle + 50 mégapixels pour le périscope 3x (capteur mentionné : Samsung JN5 ou Sony LYT-700 selon les fuites)

32 mégapixels à l’avant

Et surtout une batterie annoncée à 7 025 mAh, avec charge 100 W , mais sans charge sans fil (le compromis typique d’un « budget flagship »).

, mais sans charge sans fil (le compromis typique d’un « budget flagship »). Mémoire/stockage : la rumeur la plus insistante parle de 12 Go de RAM et 256/512 Go.

Pourquoi l’absence de lancement en Chine est un signal fort

Si l’information se confirme, ce choix raconterait une stratégie nette : segmenter la gamme Find X par régions. La Chine garderait les modèles les plus « vitrine » (Ultra/Pro), tandis que l’Inde et d’autres marchés récupéreraient un produit très compétitif sur l’autonomie et le rapport équipement/prix — sans cannibaliser la gamme domestique.

Dans la même rumeur, OPPO travaillerait en parallèle sur un Find X9s Pro destiné à la Chine, présenté comme un modèle plus compact (environ 6,3 pouces OLED 1,5K 120 Hz) avec capteur d’empreintes ultrasonique.

Côté photo, les bruits de couloir montent d’un cran :

200 mégapixels pour le capteur principal (Samsung HP5)

50 mégapixels pour l’ultra grand-angle

200 mégapixels pour le périscope (HP5)

Selfie de 50 mégapixels

Le tout avec Dimensity 9500 et une batterie « autour de 7 000 mAh », plus 80 W filaire et 50 W sans fil évoqués. Le calendrier avancé parle d’un lancement en mars en Chine, possiblement en même temps que le Find X9 Ultra.

OPPO prépare une gamme « deux vitesses » et mise gros sur l’endurance

Ce duo Find X9s/Find X9s Pro (si réel) ressemble à une stratégie très 2026. Hors Chine, un modèle « haut milieu de gamme » qui frappe fort sur l’autonomie (7 000 mAh+) et la photo équilibrée, en acceptant des sacrifices visibles (pas de charge sans fil). En Chine, un modèle plus ambitieux, plus différencié, avec du 200 mégapixels partout et une charge sans fil qui redevient un marqueur premium.

Le plus intéressant, c’est l’agenda : un lancement au T2 en Inde placerait Oppo en confrontation directe avec les « flagship killers » du printemps — et l’obligerait à soigner prix, disponibilité, et calibration photo dès le jour 1.