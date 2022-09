L’iPhone 14 Pro remplace l’encoche par la « Dynamic Island »

Apple a révélé la nouvelle gamme d’iPhone 14 hier soir dans le cadre de son événement « Far Out » de septembre où les analystes ont affirmé que ce sera l’événement qui apportera le nouveau smartphone de la société. L’une des arrivées les plus notables de l’iPhone 14 Pro ici est la fonction « Dynamic Island », et oui, il s’agit des poinçons trouvés sur les modèles Pro uniquement, une technologie exclusive pour le modèle premium.

L’iPhone 14 Pro constitue le départ le plus radical à ce jour, avec un chipset et un écran différents. C’est toujours une barre noire en haut de l’écran avec toutes les caméras et les composants pour la technologie Face ID, mais elle est légèrement plus petite – plus proche de la découpe en poinçon des smartphones Android. Mais qu’est-ce qui rend le « Dynamic Island » spécial et qui porte son nom ? Nous allons le découvrir.

Apple a annoncé la nouvelle gamme d’iPhone 14 lors de son événement hier soir, avec en vitrine le nouveau look de la nouvelle encoche de l’iPhone 14 Pro qui prend la forme d’une « pilule ». La nouvelle caméra « True Depth » est plus petite par rapport aux anciens modèles, avec 30 % de surface en moins selon Apple.

La refonte de l’encoche n’est pas seulement un changement cosmétique pour l’iPhone 14 Pro, mais un changement fonctionnel qui utilise l’encoche en forme de pilule pour faire apparaître les alertes et autres notifications sur un écran plus épuré. Au lieu de surgir sur une partie importante de l’écran, « Dynamic Island » apporte une encoche hautement adaptative qui s’étend de manière fluide à différentes formes et animations pour des apps spécifiques. La partie « dynamique » vient du fait que l’iPhone affiche des popups sur les côtés gauche et droit comme alternative à certaines notifications, et les popups pour Face ID et Apple Pay sembleront s’étendre à partir de la zone.

Parmi les applications compatibles, citons AirDrop, Batterie, Horloge, Téléphone, Musique, Cartes, Portefeuille et Mémos vocaux.

Une combinaison idéale entre le matériel et le logiciel

Selon Apple, Dynamic Island « s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, notifications et activités importantes ». C’est l’aboutissement du développement d’Apple sur le plan matériel et logiciel, iOS 16 délivrant les performances que cette nouvelle encoche pour pilule donne au monde.

« Dynamic Island » aidera à utiliser davantage l’encoche que l’on voit en permanence en haut du smartphone, ce que la société a maintenant changé avec l’iPhone 14 Pro. « Dynamic Island » ne résoudra probablement pas le problème que l’encoche présentait à l’origine, mais elle aplanit les choses.