Les dirigeants d’Apple qualifient le bouton Touch ID de l’iPad Air d’incroyable prouesse technique

Si vous ne le savez pas, Apple a réintroduit sa reconnaissance par empreintes digitales, Touch ID, avec le lancement du nouvel iPad Air. Apple a dévoilé son iPad Air 4 le 15 septembre, avec une nouvelle puce A14 Bionic, un design inspiré de la gamme iPad Pro, et un écran plus grand de 10,9 pouces.

Mais, le plus grand changement apporté à l’iPad Air est sans doute sa modification biométrique : le capteur Touch ID est passée du bouton « Home », désormais disparu, au bouton « Power » situé sur le dessus. Comme le souligne MacRumors, dans une récente interview, deux dirigeants d’Apple ont expliqué comment l’équipe a travaillé pour réaliser cet exploit d’ingénierie.

Bob Borchers, vice-président du marketing produit d’Apple, et John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle, sont récemment venus à l’émission de podcast des populaires Youtubeuses, Justine et Jenna Ezarik. Dans l’émission, intitulée « Same Brain », les dirigeants d’Apple ont expliqué comment l’équipe a réussi à intégrer le capteur Touch ID dans ce minuscule facteur de forme du bouton d’alimentation.

Selon Borchers, l’installation d’un capteur Touch ID dans cette zone a été « une incroyable prouesse d’ingénierie », car il était assez difficile de mettre en œuvre le capteur dans cet espace étroit. Il a ajouté que le capteur devait être « incroyablement sensible », car il est maintenant censé capturer une vue plus large de l’empreinte digitale et fournir le même niveau de sécurité que ses prédécesseurs.

De plus, dans la version cellulaire, Ternus a ajouté que l’équipe devait également inclure les antennes sur la partie supérieure de l’iPad Air, à côté du nouveau capteur Touch ID. Comme les deux composants sont très sensibles, les ingénieurs ont dû s’assurer qu’ils ne se gênaient pas l’un l’autre.

Une technologie que l’on va revoir ?

En dehors de ces discussions, le duo a parlé de beaucoup de choses liées à Apple dans le podcast. Vous pouvez consulter l’interview complète de 37 minutes ici :

Une telle conception d’Apple pour inclure le capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation pourrait se retrouver dans d’autres produits à l’avenir. Un jour avant le lancement de l’iPad Air 4, l’analyste Ming-Chi Kuo a prévu que d’autres modèles d’iPad dépourvus de la reconnaissance faciale adopteront ce changement en 2021.