OPPO Find X9 : L’envoi de fichiers vers iPhone via AirDrop arrive enfin en mars

Envoyer un fichier d’un Android vers un iPhone a longtemps ressemblé à une négociation (lien cloud, mail, app tierce, « tu peux installer ça ? »). OPPO vient d’annoncer que la situation change pour ses flagships : la série Find X9 recevra la compatibilité AirDrop via Android Quick Share d’ici la fin du mois de mars, via une mise à jour logicielle.

C’est un jalon important : jusqu’ici, la fonction était d’abord associée aux Pixel (Pixel 10 puis extension à Pixel 9).

OPPO promet un partage sans application supplémentaire côté iPhone/iPad/Mac : vous utilisez le menu de partage, Quick Share « parle » avec AirDrop, et le transfert se fait en local. C’est aussi une manière de sortir du bricolage « O+Connect/app à installer » qui freinait l’adoption dans la vraie vie (surtout quand on veut juste envoyer 30 photos à quelqu’un).

Pourquoi OPPO est « le prochain gros nom » ?

Google avait déjà confirmé que la compatibilité AirDrop/Quick Share allait s’étendre à d’autres constructeurs Android « très bientôt ». OPPO devient l’un des premiers à donner un calendrier concret, et plusieurs médias le présentent comme le premier OEM non-Google à officialiser l’arrivée de la fonction sur une gamme précise.

OPPO précise aussi que le travail a été réalisé en collaboration étroite avec MediaTek et Google, ce qui suggère une intégration plus « système » qu’un simple patch.

Comment ça devrait se matérialiser côté utilisateur ?

Le modèle, tel que documenté côté Pixel, est simple :

sur l’appareil Apple, AirDrop doit être activé (souvent en mode « Everyone/Contacts » selon le contexte), sur l’appareil Android compatible, Quick Share propose l’envoi vers l’appareil Apple détecté, le transfert se fait en peer-to-peer (local), sans passer par un cloud.

OPPO indique que la fonctionnalité arrivera via une mise à jour « en mars », avec une activation sur la série Find X9 avant la fin du mois.

Et Samsung, Nothing, les autres ?

Il y a eu des rumeurs autour du Galaxy S26, mais la fonction n’est pas arrivée au lancement. Pour l’instant, rien d’officiel côté Samsung — même si la logique voudrait que l’interopérabilité se démocratise progressivement chez les « gros » constructeurs Android.

Ce n’est pas un benchmark, ni un capteur photo. Mais c’est typiquement le genre de détail qui change l’expérience au quotidien — surtout dans des environnements mixtes (famille/école/entreprise) où iPhone et Android cohabitent.

Et pour OPPO, le bénéfice est stratégique : rendre ses flagships plus faciles à adopter dans des marchés où l’« effet AirDrop » est un argument culturel, pas seulement technique.