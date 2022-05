Sony veut que la moitié de ses jeux PlayStation soient disponibles sur PC d’ici 2025

Sony cherche à étendre sa présence sur les PC et les appareils mobiles au cours des prochaines années, espérant finalement avoir au moins la moitié de ses jeux sur ces plateformes d’ici 2025.

Les nouveaux objectifs de Sony ont été révélés lors de la journée annuelle des investisseurs de Sony, où un graphique indiquait que seulement un quart de ses jeux débarqueraient sur PC et mobile cette année. Il semble que la société ait vu les avantages de ses récentes sorties sur PC — qui comprenaient des exclusivités PlayStation précédentes comme God of War (2018), Days Gone et Horizon Zero Dawn — qui ont toutes contribué à une hausse substantielle des ventes nettes sur la plateforme. En fait, Sony prévoit que ses ventes sur PC monteront en flèche pour atteindre 300 millions de dollars en 2022, une impressionnante augmentation par rapport aux 80 millions de dollars de l’année dernière.

Bien entendu, cette nouvelle n’est pas une grande surprise. Au milieu de l’année 2021, Sony a fait l’acquisition de Nixxes Software, spécialiste du portage sur PC, et a engagé Nicola Sebastiani, ancien responsable du contenu d’Apple Arcade, pour diriger la poussée de la société vers le mobile. Depuis un certain temps, il est clair que Sony réfléchit à la meilleure façon de proposer ses jeux à un public encore plus large.

« Les PlayStation Studios ont toujours réussi à fournir un solide portefeuille de jeux solos riches en narration et graphiquement magnifiques », a déclaré Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, lors de sa présentation, « mais il est certain que nous nous sommes limités à une portion plutôt étroite du marché des jeux ».

Ryan a poursuivi : « En nous étendant aux PC et aux mobiles, et il faut le dire… également aux services en direct, nous avons la possibilité de passer d’une situation où nous sommes présents sur un segment très étroit du marché global des logiciels de jeu, à une situation où nous sommes présents à peu près partout ».

De nouveaux jeux arrivent

En plus de révéler les aspirations de Sony pour les marchés du PC et du mobile, Ryan a annoncé que la société travaille actuellement sur 12 jeux de services en direct et que les sorties de PlayStation 4 seraient plus ou moins entièrement supprimées d’ici 2025.

Les principales sorties de Sony sur PC comprennent Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, tous deux sortis précédemment en exclusivité sur la PlayStation 4.