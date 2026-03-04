Accueil » Chrome passe à la vitesse supérieure : Une nouvelle version toutes les deux semaines

Google vient d’officialiser un changement qui va compter bien au-delà de Chrome : à partir de septembre 2026, Chrome passera d’un cycle de versions majeures toutes les 4 semaines à… toutes les 2 semaines.

Le coup d’envoi sera donné par Chrome 153 le 8 septembre 2026, puis un nouveau Stable et Beta arriveront toutes les deux semaines (Dev et Canary ne bougent pas).

Ce n’est pas juste « plus d’updates ». C’est une décision qui change la cadence du web.

Ce qui change exactement (et ce qui ne change pas) pour Chrome

Voici le.workflow des différentes versions attendues pour Chrome :

Stable + Beta : toutes les 2 semaines dès Chrome 153 (8 septembre 2026).

Beta : publiée 3 semaines avant la Stable correspondante (donc une fenêtre de test plus « courte et régulière »).

Dev/Canary : inchangés.

Extended Stable (entreprises) : inchangé, reste sur 8 semaines.

Google justifie ce rythme par des releases « plus petites », donc théoriquement moins disruptives et plus faciles à débugger post-sortie.

Pourquoi Google accélère maintenant

La vraie explication est opérationnelle : le Web bouge vite, et Chrome est au centre de tout (desktop, Android, iOS). Google veut livrer plus rapidement des correctifs (stabilité + bugs), des améliorations de perf, et des APIs et capacités web (souvent derrière flags ou origin trials).

TechCrunch note que Google nie un lien direct avec la compétition IA, mais il est difficile d’ignorer le contexte : quand les usages et plateformes évoluent vite, l’outil « navigateur » doit suivre.

Ce que ça change pour les utilisateurs « normaux »

En pratique, vous ne verrez pas forcément « de nouvelles fonctionnalités » toutes les deux semaines, parce que beaucoup de fonctions visibles arrivent via déploiements serveur ou activations progressives.

Mais, vous verrez (souvent sans le savoir) des patchs de sécurité plus tôt dans le cycle, des corrections de régressions plus rapides, et moins de « gros » changements d’un coup.

Le seul risque perçu : plus de mises à jour laisse entrevoir une impression d’instabilité. Google affirme justement que des releases plus petites réduisent ce risque.

Ce que ça change pour les développeurs Web

Le bénéfice : les nouvelles APIs et corrections arrivent plus tôt dans la version Stable, et vous pouvez caler vos tests sur une cadence plus prévisible (Beta toutes les deux semaines, toujours à ~3 semaines de la Stable).

Le coût : il faut industrialiser la compatibilité continue. Concrètement, si vous gérez un produit Web sérieux :

Surveillez le Chrome Status Roadmap/Chromium Dashboard pour savoir ce qui arrive dans chaque milestone (Google les cite comme références).

Montez une pipeline de tests automatisés qui tourne a minima sur Beta (et idéalement Dev) en continu.

Et gardez une routine « triage » des régressions : avec une cadence 2 semaines, une régression peut vous toucher plus vite… mais aussi être corrigée plus vite.

Entreprises : pourquoi Extended Stable devient encore plus stratégique

Bonne nouvelle : Google ne touche pas à Extended Stable (8 semaines), conçu pour les organisations qui veulent absorber les changements plus lentement.

Mauvaise nouvelle : la distance entre « le Web qui avance » et « votre parc qui bouge lentement » peut s’élargir si vous restez trop longtemps sur des versions étendues sans politique de validation.

Le bon modèle (classique, mais crucial) :

Piloter une partie du parc sur Stable « normal »

Garder Extended Stable pour les environnements sensibles

Et tester via Beta sur un anneau de pré-production.

Et les autres navigateurs Chromium (Edge, Opera, Vivaldi) : vont-ils suivre ?

Rien d’automatique. Microsoft Edge suit généralement Chromium de près, mais Microsoft garde la capacité de différer certaines évolutions, et sa documentation n’a pas encore annoncé un alignement sur 2 semaines. Certains forks (Vivaldi, Opera…) accusent déjà parfois un décalage sur les versions moteur : une cadence Chrome plus rapide peut accentuer l’écart entre « Chromium upstream » et « navigateurs downstream ».

Autrement dit, même si Chrome passe à 2 semaines, l’écosystème Chromium restera hétérogène. Les devs devront tester « Chromium » sans supposer une synchronisation parfaite de tous les navigateurs.

Le point sensible : Chrome est aussi WebView, et l’historique rappelle à la prudence

Vous avez raison de rappeler que Chrome n’est pas « juste un navigateur » : sur Android, Chrome/Chromium influencent une grande partie de l’écosystème via WebView. Le rythme 2 semaines augmente la fréquence des changements… mais pas nécessairement le risque, si les modifications sont plus petites et mieux testées. Le sujet restera surveillé de près par les équipes Android et les QA d’apps.