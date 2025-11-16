Accueil » Gemini for Home rencontre des problèmes : l’IA ne comprend pas les commandes

Gemini for Home rencontre des problèmes : l’IA ne comprend pas les commandes

Gemini for Home rencontre des problèmes : l'IA ne comprend pas les commandes

Deux semaines après le déploiement de Gemini for Home, le nouveau remplaçant de Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés Google Home, Google affirme que tout se passe « à merveille ».

Dans un article de blog publié pour marquer cette première étape, l’entreprise cite même un utilisateur enthousiaste : « Mon Google Home vient d’être mis à jour avec Gemini. C’est enfin utile pour autre chose que demander la météo ».

Mais si l’on regarde de plus près la FAQ du même article, la réalité semble moins brillante.

Gemini for Home : Des problèmes majeurs dès le lancement

Deux questions figurent parmi les plus fréquemment posées par les premiers utilisateurs :

« Gemini ne comprend pas correctement mes commandes. ». Exemple : « Je lui ai demandé de mettre une alarme à 17 h, il l’a mise à 5 h. » « Gemini ne contrôle pas correctement mes appareils connectés. »

Autrement dit, les deux fonctions les plus basiques d’un assistant vocal à domicile — comprendre les ordres et gérer les objets connectés — ne semblent pas encore fiables. Or, Gemini est destiné à remplacer définitivement Google Assistant sur tous les appareils Google Home, ce qui soulève de grandes inquiétudes.

Une refonte complète de l’écosystème Google Home

Le déploiement de Gemini s’inscrit dans une refonte globale baptisée Gemini for Home. Cette mise à jour introduit un chatbot « Ask Home » dans l’application Google Home, permettant de contrôler sa maison par texte avec un langage naturel, et une intégration avec les caméras de sécurité Nest, capables désormais de décrire ce qu’elles voient et de fournir un bilan quotidien (« Home Brief »).

Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous depuis octobre 2025, mais certaines nécessitent un abonnement payant.

En revanche, pour accéder au Gemini vocal, il faut s’inscrire à un programme d’accès anticipé (Early Access) lancé le 28 octobre. Ce programme est distinct du « Public Preview », et implique une période d’attente avant de recevoir la mise à jour.

Un déploiement lent — pas avant le printemps 2026 pour tout le monde

Selon Google, Gemini ne sera pas disponible pour tous avant le printemps prochain, période qui coïnciderait avec la sortie de la nouvelle enceinte Google Home.

Comme le souligne The Verge, les assistants vocaux de nouvelle génération, basés sur des modèles de langage (LLM) comme Gemini ou Alexa+, ne fonctionnent pas comme les anciens. Les anciens systèmes suivaient une logique « commande → action » simple et prévisible. Les nouveaux, eux, reposent sur des modèles capables de comprendre et générer du langage, ce qui les rend plus naturels, mais aussi moins cohérents et moins fiables.

« Les LLM sont excellents pour être créatifs, mais pas pour répéter les mêmes actions avec une précision constante », explique Anish Kattukaran, responsable produit chez Google Home.

C’est ce manque de fiabilité répétitive qui explique pourquoi Google et Amazon avancent très prudemment dans l’intégration de leurs IA aux maisons connectées.

L’idée d’un assistant plus intelligent, plus humain et capable de comprendre le contexte est prometteuse… mais en pratique, les bases mêmes de la domotique semblent vaciller.