MWC 2026 : Lenovo Legion Tab Gen 5, la nouvelle reine des tablettes gaming compactes

Lenovo revient à Barcelone avec une idée simple : prouver qu’on peut faire du « gaming nomade » sans basculer dans le format 11 pouces. La Legion Tab (8,8″, 5), officialisée au MWC 2026, garde son écran compact 3K… mais passe la seconde sur la puissance, le refroidissement et les optimisations IA, avec une disponibilité annoncée dès avril 2026 sur les marchés globaux.

Legion Tab (8.8″, 5) : Un format 8,8″ assumé, mais une vraie montée en gamme

Sur le papier, Lenovo ne réinvente pas la formule : une tablette compacte orientée performance, pensée pour tenir en main (et dans un sac) là où la plupart des tablettes Android « puissantes » s’étalent.

L’écran reste un 8,8 pouces LCD 3K (3040 × 1904 pixels) au format 16:10, mais la vraie nouveauté, c’est la volonté d’aller chercher la fluidité maximale : 165 Hz en rafraîchissement variable, avec une luminosité annoncée jusqu’à 750 nits et HDR10.

Le message est clair : Lenovo veut une tablette qui se comporte comme un écran gaming, pas comme un simple panneau mobile « correct ».

Snapdragon 8 Elite Gen 5, LPDDR5T et UFS 4.1 : le trio qui vise le très haut du panier

C’est la partie qui change la donne : la Legion Tab (8,8″, 5) adopte le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (en remplacement du Snapdragon 8 Gen 3 du modèle précédent) et grimpe jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Lenovo met en avant :

RAM LPDDR5T (jusqu’à 10 667 Mb/s) et stockage UFS 4.1 Pro pour limiter les goulots d’étranglement dans les gros jeux et le multitâche.

Un système de refroidissement Legion Coldfront Vapor revu, annoncé avec +32 % d’efficacité de dissipation thermique par rapport à la génération précédente.

Une batterie 9 000 mAh avec charge rapide 68 W.

Et, Lenovo soigne un détail très « joueur » : deux ports USB-C, permettant d’utiliser des accessoires tout en chargeant la tablette — une contrainte concrète quand on branche une manette, un dongle audio ou un écran.

IA « utile » : audio, chat vocal, toucher… Lenovo veut optimiser l’expérience, pas juste cocher une case

Lenovo greffe à la tablette un ensemble Lenovo AI Engine+ avec des fonctions qui collent à l’usage gaming :

amélioration de l’audio pour faire ressortir certains sons critiques en jeu,

réduction de bruit pour des chats vocaux plus propres,

optimisation de la sensibilité tactile selon une « analyse de scène » (présentée comme IA).

Ce n’est pas la promesse « IA qui change tout » — et tant mieux. Sur une tablette gaming, la valeur se joue souvent dans les micro-détails : latence perçue, lisibilité sonore, stabilité des performances sur 30 minutes de session.

Pourquoi cette Legion Tab peut compter en 2026 ?

Le marché des tablettes gaming Android est à nouveau sous tension : le format compact redevient désirable, surtout avec des SoC ultra-haut de gamme et des jeux mobiles de plus en plus lourds (et des usages cloud gaming qui explosent).

L’avantage stratégique de Lenovo, c’est la cohérence entre un écran très rapide pour le feeling, un gros refroidissement pour tenir la fréquence, une batterie massive pour la vraie mobilité, et un double USB-C pour un usage « quasi console ».

Le vrai point d’attention, c’est le choix du LCD face à l’OLED (contraste, noirs, HDR perçu). Lenovo parie sur la maîtrise : pas de burn-in, bonne luminosité, et un rendu stable sur la durée — un compromis qui peut faire sens pour le gaming compétitif.

Prix et disponibilité : avril 2026, mais une équation « Europe vs. USA » à surveiller

Lenovo annonce une disponibilité à partir d’avril 2026 sur les marchés globaux, avec une déclinaison Chine sous le nom Legion Y700 (2026). Côté tarifs, plusieurs chiffres circulent selon les zones : 999 € comme prix de départ en Europe, selon les fiches de lancement relayées.

À ce niveau, la Legion Tab ne joue plus « l’achat impulsif » : elle se positionne comme un produit premium, face aux meilleurs modèles Android compacts — et, indirectement, face à une console portable dédiée si votre priorité est le jeu avant tout.

Conclusion : si vous cherchez une tablette compacte qui coche vraiment la case performance soutenue, la Legion Tab (8,8″, 5) a le profil d’un des appareils les plus cohérents de 2026. Reste une inconnue décisive : le prix final et la disponibilité exacte par pays — car c’est souvent là que se gagnent (ou se perdent) les batailles du mobile gaming.