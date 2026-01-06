Moto Razr Fold : Motorola va enfin défier le Galaxy Z Fold avec son premier pliable « livre »

Depuis plusieurs années, Motorola occupe une place à part sur le marché des smartphones pliables. Là où Samsung a multiplié les formats, Motorola s’est jusqu’ici cantonné au design à clapet avec sa gamme Razr. Mais, cette stratégie pourrait évoluer dès 2026.

Selon des rendus partagés par le leaker Evan Blass, la marque travaillerait sur le Moto Razr Fold, son tout premier pliable au format « livre ».

Razr Fold : Un design familier, mais plus ambitieux

À première vue, le Razr Fold emprunte plusieurs codes esthétiques à la série Edge. Le module photo, de forme « squircle », est positionné à gauche et regroupe trois capteurs accompagnés d’un flash LED. Deux finitions semblent prévues : un modèle noir avec un revêtement façon fibre de carbone, et une version blanche qui évoque un similicuir plus premium.

Un détail attire particulièrement l’attention : la présence d’un bouton supplémentaire sur la tranche gauche. Si Motorola applique la même logique que sur le Razr 60 Ultra, il pourrait s’agir d’un raccourci dédié aux fonctions IA, pensé pour accélérer certaines actions du quotidien.

Un format plus proche de Samsung que de Google

Contrairement au Pixel 10 Pro Fold, qui privilégie un format large, le Razr Fold semble adopter une approche plus classique, très proche de la gamme Galaxy Z Fold. L’écran externe serait haut et étroit, tandis que la dalle interne afficherait un format presque carré. Ce choix favorise clairement le multitâche, l’affichage côte à côte d’applications et la navigation en mode portrait. En revanche, il implique — comme toujours — des concessions pour la vidéo, avec des bandes noires visibles sur la plupart des contenus.

À titre de comparaison, Apple serait justement en train d’explorer un format plus large pour son futur iPhone Fold, afin d’améliorer l’expérience multimédia.

Un atout inattendu : le stylet

Là où Motorola pourrait réellement se distinguer, c’est sur le terrain du stylet. Le Razr Fold serait compatible avec un accessoire baptisé Moto Pen Ultra, proposé dans la couleur Pantone de l’année, Cloud Dancer. Un choix stratégique, alors que Samsung a progressivement réduit la prise en charge du S Pen sur ses derniers modèles pliables pour gagner en finesse.

Si cette information se confirme, Motorola pourrait séduire un public plus créatif ou professionnel, à la recherche d’un pliable polyvalent, orienté productivité.

Motorola change de dimension

Avec le Razr Fold, Motorola semble prête à sortir de sa zone de confort. Après avoir réhabilité avec succès le téléphone à clapet, la marque s’attaque enfin au segment le plus concurrentiel des pliables. Reste à savoir si elle parviendra à se différencier autrement que par le design — autonomie, qualité de la charnière, logiciel et IA seront déterminants.

Une chose est sûre : en 2026, Motorola ne veut plus être un acteur périphérique du marché des pliables. Elle entend désormais jouer dans la même cour que les leaders.