L’enceinte portable Sonos Move 2 offre un son stéréo et une batterie de 24 heures

Sonos a annoncé aujourd’hui sa dernière et meilleure enceinte portable, combinant le meilleur de sa Move originale de 2019 et la dernière Era 300. La toute nouvelle Sonos Move 2 est une enceinte de nouvelle génération offrant un son stéréo spacieux, de nombreuses fonctionnalités et jusqu’à 24 heures d’autonomie, pour être toujours prêt à faire la fête ou à partir à l’aventure.

L’enceinte portable phare présente un design analogue à l’originale, mais la marque audio haut de gamme y a ajouté une série d’améliorations à l’intérieur et à l’extérieur. Il s’agit de la première enceinte portable Sonos dotée d’un son stéréo grâce à des tweeters à double angle, sans oublier une conception durable et résistante à l’eau et des commandes redessinées pour une plus grande facilité d’utilisation. Elle est prête à placer la barre plus haute en matière de son portable.

Selon son communiqué de presse, la nouvelle Sonos Move 2 est meilleure à tous points de vue, à commencer par les commandes améliorées dont bénéficient de nombreux utilisateurs des gammes Era 100 et 300. Je veux parler du nouveau curseur de volume, des boutons améliorés et des commandes vocales Sonos. Contrairement à l’originale, la Move 2 offre des capacités Bluetooth et Wi-Fi 6, ce qui vous donne plus de flexibilité pendant la lecture.

À l’arrière, vous trouverez une poignée intégrée et un port USB-C pour faciliter la charge et l’entrée audio en ligne. Cela signifie que vous n’avez pas toujours besoin d’utiliser la base de chargement magnétique, et qu’elle peut recharger rapidement les smartphones et autres gadgets en l’USB-C.

Cependant, vous devrez acheter l’adaptateur d’entrée de ligne Sonos si vous souhaitez la connecter à un ordinateur ou à une platine.

Parmi les autres caractéristiques, citons l’indice IP56 pour la résistance aux chocs et à l’eau, un bouton Bluetooth à couplage rapide, trois amplificateurs numériques de classe D et un caisson de basse intermédiaire pour un meilleur son et des basses plus profondes. L’enceinte est également équipée de microphones à champ lointain pour une formation de faisceau avancée et des commandes vocales précises. Et oui, elle est dotée du réglage automatique Trueplay de Sonos. Plus important encore, elle dispose désormais d’un commutateur de micro matériel à l’arrière pour ceux qui préfèrent avoir un peu d’intimité.

Disponibilité et prix

L’amélioration la plus importante concerne peut-être la batterie. Au lieu des 9 à 10 heures d’autonomie de l’originale, la nouvelle Move 2 offre jusqu’à 24 heures de lecture à partir d’une seule charge. De plus, comme de nombreux autres produits Sonos, elle est dotée d’une batterie remplaçable.

La Sonos Move 2 est disponible en noir, en blanc et dans un nouveau coloris vert olive. Elle sera disponible à partir du 20 septembre au prix de 499 euros.