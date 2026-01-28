Accueil » Sonos Amp Multi : l’ampli « pro » qui fait entrer Sonos dans la cour des grandes installations multi-zones

Sonos vient de lever le voile sur Amp Multi, un amplificateur de streaming multi-canaux pensé non pas pour le salon « classique », mais pour les maisons complexes : grands volumes, plans ouverts, pièces hybrides… et surtout, des racks d’intégration où l’on attend de la puissance, de la stabilité et une mise en service prévisible.

Développé « main dans la main » avec des installateurs professionnels, Amp Multi cherche à étendre l’expérience Sonos à grande échelle sans perdre ce qui fait la marque : une commande simple, uniforme, et (idéalement) sans friction.

Pourquoi Sonos lance Amp Multi maintenant ?

Dans son annonce, Sonos explique avoir répondu à un besoin très précis : les intégrateurs voulaient un système capable de s’adapter à l’évolution des plans de maison, sans multiplier la complexité côté installation — ni imposer une UX « domotique » intimidante aux propriétaires.

L’enjeu dépasse le produit : Sonos accélère son virage « installation par les pros ». Après des initiatives dédiées aux installateurs, Amp Multi devient une pièce maîtresse — celle qui manquait pour passer des configurations modestes à des déploiements multi-pièces plus denses.

Huit sorties amplifiées, quatre zones : la promesse d’un multi-room enfin rack-native

Amp Multi propose 8 sorties amplifiées annoncées à 125 W chacune (8 ohms), configurables jusqu’à 4 zones. La flexibilité est l’argument central : n’importe quelle sortie peut être assignée à n’importe quelle zone, et plusieurs unités peuvent s’additionner pour faire grossir l’installation.

Le point qui parlera aux pros : chaque sortie peut alimenter jusqu’à trois enceintes Sonos Architectural, pour un total maximal annoncé de 24 enceintes sur une seule unité (avec le mode d’optimisation Sonos).

Ce que ça change, concrètement :

Moins de boîtiers pour couvrir de grandes surfaces.

Une topologie plus modulable (zones reconfigurables sans repenser toute l’architecture).

Un multi-room « Sonos » qui s’éloigne du bricolage et se rapproche de la logique distribution audio.

GaN + PFFB : une architecture pensée pour tenir… sans ventilateur

Sur la fiche technique, Sonos insiste sur une combinaison plus « audiophile-ingénierie » que marketing : une alimentation GaN (gallium nitride) associée à du Class-D avec post-filter feedback (PFFB). Objectif : meilleure efficacité thermique, contrôle dynamique, et un fonctionnement silencieux, sans ventilateur, avec une stabilité sur la durée (un point crucial en rack).

Sonos met aussi en avant une consommation très faible au repos (environ 5,4 W dans certaines conditions).

ProTune : l’outil qui dit « ce produit est fait pour les intégrateurs »

Amp Multi introduit ProTune, un outil d’optimisation manuel qui donne une granularité inhabituelle dans l’écosystème Sonos :

EQ paramétrique 10 bandes

réglage de gain

contrôle de largeur

délai (delay offset)

L’idée : permettre un calibrage précis par sortie, utile quand les enceintes ne sont pas idéalement placées ou quand l’acoustique du lieu impose des compromis.

Et pour les enceintes « maison », Sonos ajoute un mode d’optimisation automatique avec des profils DSP dédiés aux Architectural.

L’expérience d’installation : un détail brillant… le « chirp » anti-erreur

Sonos a aussi travaillé ce que les installateurs aiment le plus : les minutes gagnées. Chaque unité peut émettre un signal sonore unique déclenché depuis l’app, pour identifier le bon appareil dans un rack sans jongler avec des PINs ou des étiquettes.

Ajoutez à cela un châssis 1,5U et un rack mount 2U (vendu séparément) conçu pour créer un espace de ventilation intégré au-dessus et en dessous de l’appareil.

Sonos veut devenir un standard « grand public + pro », là où ses rivaux segmentent

Amp Multi est un message stratégique : Sonos ne veut plus seulement être la marque « facile à utiliser », mais aussi une solution suffisamment sérieuse pour les installations ambitieuses — avec l’écosystème streaming, le contrôle unifié et la compatibilité d’intégration qui vont avec.

Le pari est malin : dans le résidentiel haut de gamme, la complexité est souvent l’ennemie. Un produit qui parle aux installateurs sans effrayer les occupants a une vraie place. Sonos le revendique explicitement : plus de contrôle pour les pros, sans perdre l’approche « approchable » pour ceux qui vivent avec le système.

Sonos annonce une disponibilité dans les prochains mois, via ses partenaires d’installation (distribution orientée intégrateurs). Le prix n’est pas communiqué à ce stade. Le produit sera montré à Integrated Systems Europe (ISE) 2026, du 3 au 6 février 2026, avec des démos régulières sur le stand Sonos.