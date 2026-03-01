fermer
Couverture MWC 2026
Smartphones

Motorola Edge 70 Fusion+ : l’autre star « batterie XXL » du MWC 2026 se dévoile en images

Smartphones par Yohann Poiron le Edge 70 Fusion Edge 70 Fusion Plus Motorola MWC 2026
Motorola Edge 70 Fusion+ : l’autre star « batterie XXL » du MWC 2026 se dévoile en images
Motorola Edge 70 Fusion+ : l’autre star « batterie XXL » du MWC 2026 se dévoile en images

Motorola s’apprête à lever le voile sur le Edge 70 Fusion le 2 mars à Barcelone au MWC 2026, mais la surprise vient d’un modèle plus ambitieux : l’Edge 70 Fusion+. Des rendus officiels ont fuité via YTECHB, révélant une recette qui colle parfaitement à l’air du temps : grand écran quad-curvé, résistance IP68/IP69 et surtout une batterie de 7 000 mAh dans un segment où l’endurance devient un argument de différenciation aussi puissant que la photo.

Sur ce début 2026, la tendance est claire : les marques cherchent à rendre les smartphones plus endurants sans forcément les épaissir. Motorola, avec sa famille Fusion, vise précisément les acheteurs qui veulent un téléphone « serein » au quotidien — et qui acceptent un design très expressif (courbes, finitions texturées) en échange d’une fiche technique solide.

Le lancement du modèle standard au MWC sert de rampe, mais le Edge 70 Fusion+ ressemble à un produit conçu pour capter les regards.

Motorola Edge 70 Fusion+ : écran 144 Hz, Gorilla Glass 7i, IP68/IP69

D’après les informations relayées, le Edge 70 Fusion+ embarquerait :

  • Écran 6,78 pouces AMOLED quad-curvé en 1,5K avec 144 Hz
  • Protection Corning Gorilla Glass 7i
  • Certifications IP68 + IP69 (poussière/eau + jets haute pression)
  • Configurations attendues : 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go selon les marchés

Le design joue aussi la carte « signature » de Motorola : des coloris Pantone (Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green, Silhouette) et un dos inspiré de textures nylon/lin, très « objet ».

Moto Edge 70 Fusion Plus 1 768x768 1
Moto Edge 70 Fusion Plus 4
Moto Edge 70 Fusion Plus 3
Moto Edge 70 Fusion Plus 2

Le vrai upgrade : la photo devient (presque) un argument égalitaire

La différence la plus nette entre Fusion et Fusion+ se joue sur l’imagerie.

  • Fusion+ : triple « 50 mégapixels » annoncé (selfie 50 mégapixels + principal 50 mégapixels + ultra grand-angle 50 mégapixels)
  • Fusion : 32 mégapixels à l’avant et un ultra grand-angle plus modeste (13 Mpx) dans les fuites actuelles

Le message est limpide : Motorola veut que le modèle Plus paraisse « plus premium » sans passer par un onéreux téléobjectif. Le choix d’un trio de 50 mégapixels vise la simplicité marketing (tout est « 50″), et la cohérence sur la polyvalence (selfie + grand angle + ultra-grand-angle).

Batterie 7 000 mAh : l’arme de la gamme Fusion+

C’est la donnée qui change la perception : 7 000 mAh avec 68 W de charge rapide. Dans un marché saturé de flagships très puissants mais pas toujours endurants, Motorola choisit un argument immédiat et compréhensible : « vous ne serez pas à plat ». Le modèle standard Edge 70 Fusion, lui aussi, semble s’inscrire dans cette logique « mega battery », ce qui suggère que Motorola veut faire de l’autonomie un pilier de gamme en 2026.

À ce stade, les fuites sont plus prudentes sur la puce du Fusion+. En revanche, le Edge 70 Fusion (standard) est souvent associé au Snapdragon 7 s Gen 4 et à Android 16 au lancement, avec des tests/bêtas Android 17 évoqués dans certaines régions.

Sur le Edge 70 Fusion+, l’enjeu sera simple : avec un écran 144 Hz et une batterie massive, Motorola doit trouver l’équilibre entre performance, chauffe et tenue en charge — sinon le téléphone finira « gros » dans la poche, au sens figuré.

Le Motorola Edge 70 Fusion+ ressemble à une réponse très moderne : autonomie extrême, durabilité renforcée, photo plus homogène et design Pantone qui assume sa différence. Si Motorola parvient à garder un prix agressif, il pourrait devenir l’un des « bons plans premium » de ce MWC — à condition que la puce et la partie photo tiennent leurs promesses hors rendus marketing.

 

Tags : Edge 70 FusionEdge 70 Fusion PlusMotorolaMWC 2026
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer