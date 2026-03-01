Motorola s’apprête à lever le voile sur le Edge 70 Fusion le 2 mars à Barcelone au MWC 2026, mais la surprise vient d’un modèle plus ambitieux : l’Edge 70 Fusion+. Des rendus officiels ont fuité via YTECHB, révélant une recette qui colle parfaitement à l’air du temps : grand écran quad-curvé, résistance IP68/IP69 et surtout une batterie de 7 000 mAh dans un segment où l’endurance devient un argument de différenciation aussi puissant que la photo.

Sur ce début 2026, la tendance est claire : les marques cherchent à rendre les smartphones plus endurants sans forcément les épaissir. Motorola, avec sa famille Fusion, vise précisément les acheteurs qui veulent un téléphone « serein » au quotidien — et qui acceptent un design très expressif (courbes, finitions texturées) en échange d’une fiche technique solide.

Le lancement du modèle standard au MWC sert de rampe, mais le Edge 70 Fusion+ ressemble à un produit conçu pour capter les regards.

Motorola Edge 70 Fusion+ : écran 144 Hz, Gorilla Glass 7i, IP68/IP69

D’après les informations relayées, le Edge 70 Fusion+ embarquerait :

Écran 6,78 pouces AMOLED quad-curvé en 1,5K avec 144 Hz

Protection Corning Gorilla Glass 7i

Certifications IP68 + IP69 (poussière/eau + jets haute pression)

Configurations attendues : 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go selon les marchés

Le design joue aussi la carte « signature » de Motorola : des coloris Pantone (Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green, Silhouette) et un dos inspiré de textures nylon/lin, très « objet ».

Le vrai upgrade : la photo devient (presque) un argument égalitaire

La différence la plus nette entre Fusion et Fusion+ se joue sur l’imagerie.

Fusion+ : triple « 50 mégapixels » annoncé (selfie 50 mégapixels + principal 50 mégapixels + ultra grand-angle 50 mégapixels)

Fusion : 32 mégapixels à l’avant et un ultra grand-angle plus modeste (13 Mpx) dans les fuites actuelles

Le message est limpide : Motorola veut que le modèle Plus paraisse « plus premium » sans passer par un onéreux téléobjectif. Le choix d’un trio de 50 mégapixels vise la simplicité marketing (tout est « 50″), et la cohérence sur la polyvalence (selfie + grand angle + ultra-grand-angle).

Batterie 7 000 mAh : l’arme de la gamme Fusion+

C’est la donnée qui change la perception : 7 000 mAh avec 68 W de charge rapide. Dans un marché saturé de flagships très puissants mais pas toujours endurants, Motorola choisit un argument immédiat et compréhensible : « vous ne serez pas à plat ». Le modèle standard Edge 70 Fusion, lui aussi, semble s’inscrire dans cette logique « mega battery », ce qui suggère que Motorola veut faire de l’autonomie un pilier de gamme en 2026.

À ce stade, les fuites sont plus prudentes sur la puce du Fusion+. En revanche, le Edge 70 Fusion (standard) est souvent associé au Snapdragon 7 s Gen 4 et à Android 16 au lancement, avec des tests/bêtas Android 17 évoqués dans certaines régions.

Sur le Edge 70 Fusion+, l’enjeu sera simple : avec un écran 144 Hz et une batterie massive, Motorola doit trouver l’équilibre entre performance, chauffe et tenue en charge — sinon le téléphone finira « gros » dans la poche, au sens figuré.

Le Motorola Edge 70 Fusion+ ressemble à une réponse très moderne : autonomie extrême, durabilité renforcée, photo plus homogène et design Pantone qui assume sa différence. Si Motorola parvient à garder un prix agressif, il pourrait devenir l’un des « bons plans premium » de ce MWC — à condition que la puce et la partie photo tiennent leurs promesses hors rendus marketing.