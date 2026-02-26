Accueil » Galaxy S26 : Samsung lance ses chargeurs magnétiques Qi2, mais l’écosystème devient plus cher

Lors de son Galaxy Unpacked, Samsung n’a pas seulement levé le voile sur la gamme Galaxy S26 et les Galaxy Buds 4. La marque a aussi officialisé une nouvelle génération d’accessoires de charge compatibles Qi2, avec un positionnement clair : rapprocher l’expérience Galaxy du confort magnétique popularisé ailleurs.

Mais derrière la modernisation, la question du coût total de l’écosystème se pose plus que jamais.

Les nouveaux accessoires magnétiques Samsung

Deux produits sont proposés sur la boutique officielle :

Galaxy Pad magnétique (25W) — 49,99 euros

Galaxy Pad magnétique + adaptateur 45W — 59,90 euros

À l’heure actuelle, seule la version bundle avec adaptateur est réellement disponible, avec une remise temporaire ramenant le prix à environ 52,49 $.

Qi2… mais pas intégré

Voici le point crucial : aucun modèle Galaxy S26 n’intègre directement les aimants Qi2 dans le châssis.

Cela signifie que pour utiliser la fixation magnétique, il faut impérativement le chargeur Qi2 et une coque magnétique compatible. Or ces coques officielles démarrent autour de 49,90 euros et peuvent atteindre 79,90 euros.

Autrement dit, l’entrée dans l’écosystème magnétique dépasse rapidement les 100 euros — sans compter le smartphone lui-même.

Des vitesses variables selon le modèle

Tous les Galaxy S26 ne sont pas égaux face au Qi2 :

Galaxy S26 : charge sans fil limitée à 15W

Galaxy S26+ : jusqu’à 20W

Galaxy S26 Ultra : plein potentiel Qi2 à 25W

Seul le modèle Ultra exploite totalement le nouveau chargeur magnétique. C’est un détail technique, mais stratégiquement révélateur : Samsung réserve l’expérience « complète » au modèle le plus premium.

Compatible au-delà du Galaxy S26

Bonne nouvelle : ces accessoires ne sont pas limités à la nouvelle gamme. Ils fonctionnent aussi avec :

Les récents Galaxy Buds

La série S25

Tout smartphone certifié Qi2

Samsung élargit donc son accessoire au-delà d’un cycle produit — un choix intelligent pour maximiser la durée de vie commerciale.

Samsung facture désormais l’expérience

Il y a quelques années, la charge sans fil était un bonus. Aujourd’hui, elle devient un terrain d’écosystème. En adoptant Qi2, Samsung aligne enfin son univers Galaxy sur les standards magnétiques modernes. C’est cohérent, attendu… mais tardif.

Le problème n’est pas l’accessoire en lui-même — il semble pratique et universel. Le problème, c’est l’addition :

Galaxy S26 (désormais plus cher que son prédécesseur) Coque magnétique Chargeur Qi2 Éventuellement adaptateur rapide

L’« ecosystem tax » grimpe sensiblement. Samsung joue ici une partition premium assumée : l’expérience complète a un prix. Reste à savoir si les utilisateurs verront dans le magnétique un confort indispensable… ou un luxe optionnel.