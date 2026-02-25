Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : nouveaux designs, audio 24-bit et ANC renforcé

À son premier Unpacked de l’année, Samsung n’a pas seulement parlé smartphones : la marque a aussi remis à plat sa gamme audio avec deux nouveaux entièrement sans fil, Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro.

Deux modèles, deux philosophies (ouvert vs intra), et une même idée directrice : pousser l’expérience « à la AirPods », mais avec une couche Samsung — codecs maison, fonctions Galaxy et optimisation logicielle.

Une refonte visible : plus fins, plus métalliques, plus « compatible AirPods »

Samsung conserve le format à tige introduit précédemment, mais le retravaille avec une surface métallique plate sur la tige, plus minimaliste et plus « bijou tech ».

Les Galaxy Buds 4 se vantent d’un format open-fit sans embouts silicone, pensé pour ceux qui détestent l’intra-auriculaire (et pour garder un contact plus direct avec l’environnement). Les Galaxy Buds 4 Pro, quant à eux, vont se vanter d’un format in-canal avec embouts, orienté performance audio et isolation, avec une ergonomie plus « AirPods Pro » dans l’esprit.

Côté usage, Samsung met aussi en avant des fonctions qui ne demandent pas forcément d’app sur Galaxy (mais qui, dans la pratique, restent plus riches sur smartphone Samsung que sur d’autres Android).

Audio et ANC : Samsung muscle la technique, surtout sur la version Pro

Sur le son, Samsung promet un vrai pas en avant, particulièrement sur les Galaxy Buds 4 Pro. Les Galaxy Buds 4 disposeront d’un haut-parleur dynamique de 11 mm, tandis que les Galaxy Buds 4 Pro se vanteront d’un système à deux voies avec un tweeter planaire 5,5 mm et un nouveau woofer « super large » de 11 mm (Samsung annonce jusqu’à 50 % de distorsion en moins).

Le duo vise aussi la Hi-Fi côté transmission : prise en charge du 24-bit/96 kHz via le codec SSC de Samsung, avec Bluetooth 6.1 et Auracast. Enfin, l’ANC : Samsung parle d’ANC amélioré et d’ajustements plus fins (adaptive ANC/EQ), avec un avantage attendu pour la version Pro.

Appels, gestes, traduction : les « petits plus » qui font la différence (sur Galaxy)

Samsung ajoute une couche « d’assistance » : gestes de tête pour gérer appels et notifications, et des fonctions exclusives Galaxy comme l’intégration voix/assistant et la traduction en direct (jusqu’à 22 langues annoncées). Sur la partie appels, la promesse « bande ultra large » et le mode voix plus clair s’inscrivent dans la tendance du moment : faire des écouteurs un outil de communication crédible, pas juste un accessoire musical.

Autonomie annoncée : jusqu’à 6 h pour les Galaxy Buds 4 (+ 30 h avec boîtier) et jusqu’à 7 h pour les Galaxy Buds 4 Pro (+ 30 h avec boîtier). Les écouteurs offrent une résistance IP54 (Buds 4) et IP57 (Buds 4 Pro).

Prix, autonomie, résistance : l’offre est calée (et très stratégique)

Samsung place les deux modèles exactement là où le marché attend une alternative premium :

Galaxy Buds 4 : 179 euros

Galaxy Buds 4 Pro : 249 euros

Les précommandes démarrent aujourd’hui 25 février, avec une sortie le 11 mars.

La stratégie est limpide : Samsung refuse de trancher entre confort ouvert (Buds 4) et performance intra + ANC (Buds 4 Pro). À la place, il segmente l’usage… et pousse l’écosystème Galaxy comme amplificateur de valeur. Le message implicite : oui, ces écouteurs fonctionneront ailleurs, mais ils deviennent vraiment intéressants sur Galaxy — codecs, traduction, intégration, réglages. Une manière élégante de faire de l’audio un levier de fidélisation, au moment où les écouteurs sont devenus le wearable le plus « quotidien » du marché.