Android accélère avec Gemini : tâches « en arrière-plan », et bouclier anti-arnaques sur le Galaxy S26

Hie soir, pendant que Samsung dévoilait ses Galaxy S26, Google profite du projecteur pour lancer une salve d’évolutions Android qui ressemblent moins à des « fonctionnalités » isolées qu’à un changement de cap : faire d’Android un système d’intelligence, capable d’agir, de voir et de protéger — souvent sans que l’utilisateur ait à lever le petit doigt.

Gemini devient « agentique » : déléguer une tâche complète, sans quitter ce que vous faisiez

La nouveauté la plus structurante, c’est Gemini qui commence à exécuter des tâches multi-étapes dans les apps, pendant que vous continuez à utiliser votre téléphone. Commander un repas, lancer une course VTC, constituer un panier de courses : l’assistant agit dans une « fenêtre » dédiée, que vous pouvez surveiller ou laisser tourner.

Le déploiement est annoncé en bêta sur certains appareils, notamment les Galaxy S26 et la série Pixel 10, d’abord aux États-Unis et en Corée. De plus, le lancement initial s’opère avec quelques partenaires (restauration/courses/mobilité), ce qui ressemble à un départ prudent avant extension.

Ce que Google teste ici, c’est un Android moins « centré sur les apps » et plus centré sur l’intention : vous formulez l’objectif, le système se charge des gestes. La promesse n’est pas la perfection du premier coup, mais un gain massif sur le temps mort.

Entourer pour chercher passe du « objet » au « look complet » (et au multi-objets)

Deuxième évolution très visible : Entourer pour chercher gagne une compréhension plus large de ce qui est à l’écran. Sur le Galaxy S26, Samsung mentionne une reconnaissance multi-objets améliorée, capable d’identifier plusieurs éléments d’une image en une fois — y compris une tenue complète, du blouson aux chaussures.

Certaines sources évoquent aussi des extensions orientées shopping et inspiration, avec une logique « déconstruction de scène » plutôt que recherche d’un seul item.

Traduction : Entourer pour chercher devient moins un outil de curiosité instantanée et davantage un moteur de découverte visuelle — un terrain où Google veut clairement remettre la main, à l’heure où l’on « cherche » de plus en plus via images, looks et objets.

Sécurité : détection d’arnaques dans les appels et messages, portée par Gemini « on-device »

Troisième axe, très concret : la protection contre les arnaques. Google étend Scam Detection avec un modèle Gemini exécuté sur l’appareil, qui repère des schémas suspects (urgence, usurpation, demandes d’argent) et alerte l’utilisateur en temps réel.

Point important, la fonctionnalité arrive aussi dans l’application Téléphone de Samsung sur la série Galaxy S26 (au moins aux États-Unis en anglais, selon les premiers détails), ce qui évite d’imposer l’app Téléphone de Google.

L’approche « on-device » est stratégique, elle permet d’agir vite et limite la remontée de données sensibles vers le cloud — un argument clé quand on touche aux communications privées.

Android se transforme en « copilote » plutôt qu’en boîte à apps

Pris ensemble, ces ajouts dessinent une évolution nette. En effet, Gemini passe de l’assistant qui répond à l’assistant qui agit, Entourer pour chercher passe du détail à la compréhension de scène, et Scam Detection installe l’IA comme garde-fou au niveau système, au plus près des usages à risque.

La vraie question, maintenant, n’est plus « est-ce que l’IA est là ? » — elle l’est. C’est : qui contrôle l’exécution, quelles apps ouvrent leurs portes, et comment Google évite l’effet « pilote automatique » qui frustre plus qu’il n’aide. Sur 2026, Android semble miser sur une IA moins spectaculaire… mais beaucoup plus invasive au sens noble : intégrée au tissu du quotidien.