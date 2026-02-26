Accueil » App Store : Apple bloque les applications 18+, et les loot boxes dans trois pays clés

App Store : Apple bloque les applications 18+, et les loot boxes dans trois pays clés

App Store : Apple bloque les applications 18+, et les loot boxes dans trois pays clés

Le contrôle d’âge devient un nouveau champ de bataille pour les plateformes numériques. Apple vient d’activer un blocage automatique des applications classées 18+ dans trois pays — Brésil, Australie et Singapour — sans demander aux utilisateurs de télécharger une pièce d’identité ou de passer par une vérification manuelle.

Un simple téléchargement déclenche désormais une vérification en arrière-plan via les données du compte Apple. Invisible, mais décisive.

Un filtrage discret, mais immédiat

Concrètement, lorsqu’un utilisateur tente de télécharger une application classée 18+ sur l’App Store, le système vérifie automatiquement l’âge associé au compte. Si l’âge ne correspond pas aux exigences locales, le téléchargement est bloqué.

Aucune pièce d’identité à téléverser, aucun selfie demandé : Apple s’appuie uniquement sur les informations déjà liées à l’identifiant Apple.

Les développeurs, eux, restent responsables de leur conformité aux réglementations locales — Apple ne remplace pas leurs obligations légales, il ajoute une couche de filtrage en amont.

Cas particulier : les loot boxes au Brésil

Au Brésil, la mesure va plus loin : les jeux intégrant des loot boxes sont automatiquement classés 18+, assimilés à des mécaniques proches du jeu d’argent. Une manière pour Apple d’anticiper les sensibilités réglementaires autour du gambling numérique.

Une extension mondiale en préparation

Ces trois pays ne sont qu’un début. Apple élargit également ses outils aux États-Unis, notamment dans des États comme l’Utah et la Louisiane, où les développeurs recevront bientôt une tranche d’âge déclarée via une API dédiée.

Cette nouvelle API Declared Age Range transmet une catégorie d’âge (ex. 13–17, 18–24, etc.), sans révéler la date de naissance exacte. Une tentative d’équilibre entre conformité réglementaire et respect de la vie privée.

La dynamique est claire : face à la multiplication des lois sur la protection des mineurs, Apple choisit une stratégie proactive — centraliser le filtrage au niveau du système plutôt que laisser chaque application improviser son propre mécanisme.

Une tendance qui dépasse Apple

Apple n’est pas seul. Les grandes plateformes accélèrent sur les outils d’assurance d’âge. ChatGPT a récemment déployé un système d’estimation d’âge basé sur le comportement du compte, avec possibilité de vérification via un service d’identité tiers. Discord a annoncé une vérification d’âge mondiale, avant de reporter son déploiement à fin 2026 après des critiques sur la confidentialité.

La tension est la même partout : protéger les mineurs sans transformer l’accès aux services numériques en parcours de vérification intrusive.

Apple verrouille l’OS comme rempart réglementaire

Ce mouvement révèle un changement structurel. L’âge ne devient plus une donnée déclarative au sein d’une application, mais une variable système contrôlée par l’OS. C’est stratégique. En centralisant la vérification, Apple renforce le rôle de l’iPhone comme intermédiaire réglementaire, les développeurs dépendent davantage des API système, et l’expérience utilisateur reste fluide, sans friction visible.

Mais, cette approche soulève aussi une question : jusqu’où ira la granularité des contrôles ? Aujourd’hui, il s’agit des apps 18+. Demain, cela pourrait concerner les réseaux sociaux, les messageries ou même certains contenus générés par IA.

Le mouvement est global, et le précédent est posé. Le contrôle d’âge n’est plus une option — c’est une infrastructure.