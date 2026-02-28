Accueil » MWC 2026 : TECNO misera sur l’IA et le modulaire pour bousculer les géants

Le MWC n’est plus seulement la grand-messe du smartphone : c’est devenu le salon où les marques expliquent comment leurs appareils vivent ensemble. À Barcelone, TECNO compte justement occuper ce terrain avec une promesse claire — « Pioneering the Connection of Intelligence » — et une vitrine pensée comme une démonstration d’IA au quotidien, entre création, productivité et continuité multi-appareils.

TECNO : Une présence structurée autour de « l’IA pratique »

Au cœur du stand, TECNO mettra en avant des produits qui se veulent immédiatement lisibles, sans discours ésotérique : des fonctions d’IA qui accélèrent des usages concrets, et un matériel calibré pour les marchés où la valeur se mesure à la polyvalence.

La marque annonce notamment la série CAMON 50, présentée comme un « AI imaging flagship », avec une emphase sur la reconnaissance de scène, le traitement d’image assisté et des outils destinés aux créateurs comme aux usages du quotidien.

À côté, la série POVA 8 vise la performance « sans drama » : design distinctif, endurance, fluidité, avec l’idée d’un smartphone fiable pour tenir la journée (et souvent plus).

OneLeap : le vrai sujet, c’est la continuité entre appareils

L’autre pilier, plus stratégique, c’est l’écosystème. TECNO promet une démonstration de sa plateforme OneLeap « upgradée », dédiée au transfert de données inter-appareils, au passage de tâches d’un écran à l’autre (handoff) et à la gestion unifiée de plusieurs produits.

Sur le stand, l’approche prendra la forme d’AI Experience Zones : des espaces scénarisés autour de cas d’usage (éducation, bien-être, productivité, divertissement), pour montrer la promesse là où elle compte — dans la friction qu’on retire, pas dans les slogans.

Des concepts « tourné vers l’avenir » pour installer une ambition

Enfin, TECNO compte aussi jouer la carte des prototypes : nouveaux formats, interactions plus intuitives, imagerie « nouvelle génération ». C’est un langage de salon — et le MWC adore ça — mais c’est aussi une façon d’envoyer un message : TECNO ne veut plus seulement être « accessible », elle veut être désirable.

La marque a d’ailleurs déjà officialisé qu’elle présentera au MWC 2026 un concept d’écosystème modulaire ultrafin, signe qu’elle teste des voies alternatives pour réinventer le couple smartphone/accessoires.

Dans un marché où « l’IA » est devenue un mot-valise, TECNO veut imposer une IA instrumentale, qui sert la photo, la création et la continuité entre écrans — et qui se vit en quelques secondes de démo. La bataille, en 2026, ne se joue plus seulement sur la fiche technique, mais sur la capacité à livrer une expérience cohérente, d’un appareil à l’autre, sans effort.