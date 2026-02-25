fermer
Smartphones

Galaxy S26 : 256 Go de base et jusqu’à 350 € d’avantages pour les premiers acheteurs

Smartphones par Yohann Poiron le Galaxy S26 Galaxy S26 Ultra Samsung
Galaxy S26 : 256 Go de base et jusqu'à 350 € d'avantages pour les premiers acheteurs
Galaxy S26 : 256 Go de base et jusqu'à 350 € d'avantages pour les premiers acheteurs

À quelques heures de son événement Galaxy Unpacked (mercredi 25 février 2026, 19 h à Paris), un leak attribué à Dealabs détaille ce que Samsung préparerait pour les précommandes Galaxy S26/Galaxy S26+/Galaxy S26 Ultra en Europe : une recette très Samsung — upgrade de stockage offert + bonus de reprise — avec des économies qui pourraient grimper jusqu’à ~300–350 € selon la configuration.

Série Galaxy 26 : 256 Go deviendrait le nouveau « prix d’entrée »

Le Galaxy S26 démarrerait à 999 € en 256 Go, ce qui suggère l’abandon du 128 Go sur cette génération en Europe (à confirmer ce soir). Comme les années où Samsung « double le stockage », la fuite évoque un upgrade gratuit : précommander une version 256 Go donnerait droit à la 512 Go sans surcoût (valeur perçue généralement 200–300 € selon le modèle).

En outre, nous aurions le droit à divers bonus de reprise :

  • Galaxy S26/S26+ : +100 € de bonus reprise
  • Galaxy S26 Ultra : +150 € de bonus reprise

L’idée (si tout se cumule) : vous combinez la reprise « normale » de votre ancien appareil, ce bonus et la mise à niveau à 512 Go.

Dealabs a parfaitement résumé la situation :

Modèle Capacité Prix initial Prix de revient Remise totale
Galaxy S26 256 Go 999 € 899 € –100 €
Galaxy S26 512 Go 1199 € 899 € –300 €
Galaxy S26+ 256 Go 1269 € 1169 € –100 €
Galaxy S26+ 512 Go 1469 € 1169 € –300 €
Galaxy S26 Ultra 256 Go 1469 € 1319 € –150 €
Galaxy S26 Ultra 512 Go 1669 € 1319 € –350 €
Galaxy S26 Ultra 1 To 1969 € 1619 € –350 €

Un cas particulier : le Galaxy S26 Ultra de 1 To avec remise additionnelle

En outre, le Galaxy S26 Ultra de 1 To pourrait recevoir une remise précommande supplémentaire (≈200 €) en plus des autres avantages — à vérifier, car ces mécaniques varient parfois selon pays/stock.

Voici le calendrier évoqué :

  • Précommandes : juste après la keynote
  • Expéditions/premières livraisons : autour du 11 mars.

Comment maximiser le deal (si ces offres se confirment) ?

La première chose à faire est de cibler la configuration de 256 Go si la mise à niveau de 512 Go est bien « automatique » : c’est là que la valeur est la plus nette. Ensuite, simuler la reprise dès l’ouverture : le bonus (+100/+150) ne vaut le coup que si votre appareil repris a une valeur correcte. Enfin, comparer pays par pays : Samsung ajuste souvent les bundles (France vs Allemagne vs Italie, etc.).

Rien n’est officiel tant que Samsung n’a pas annoncé l’offre sur scène, et les bonus peuvent changer selon pays/partenaires (Samsung.com, opérateurs, revendeurs). Mais la cohérence des fuites rend ce scénario très crédible.

Tags : Galaxy S26Galaxy S26 UltraSamsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer