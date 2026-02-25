Accueil » Galaxy S26 : 256 Go de base et jusqu’à 350 € d’avantages pour les premiers acheteurs

À quelques heures de son événement Galaxy Unpacked (mercredi 25 février 2026, 19 h à Paris), un leak attribué à Dealabs détaille ce que Samsung préparerait pour les précommandes Galaxy S26/Galaxy S26+/Galaxy S26 Ultra en Europe : une recette très Samsung — upgrade de stockage offert + bonus de reprise — avec des économies qui pourraient grimper jusqu’à ~300–350 € selon la configuration.

Série Galaxy 26 : 256 Go deviendrait le nouveau « prix d’entrée »

Le Galaxy S26 démarrerait à 999 € en 256 Go, ce qui suggère l’abandon du 128 Go sur cette génération en Europe (à confirmer ce soir). Comme les années où Samsung « double le stockage », la fuite évoque un upgrade gratuit : précommander une version 256 Go donnerait droit à la 512 Go sans surcoût (valeur perçue généralement 200–300 € selon le modèle).

En outre, nous aurions le droit à divers bonus de reprise :

Galaxy S26/S26+ : +100 € de bonus reprise

Galaxy S26 Ultra : +150 € de bonus reprise

L’idée (si tout se cumule) : vous combinez la reprise « normale » de votre ancien appareil, ce bonus et la mise à niveau à 512 Go.

Dealabs a parfaitement résumé la situation :

Modèle Capacité Prix initial Prix de revient Remise totale Galaxy S26 256 Go 999 € 899 € –100 € Galaxy S26 512 Go 1199 € 899 € –300 € Galaxy S26+ 256 Go 1269 € 1169 € –100 € Galaxy S26+ 512 Go 1469 € 1169 € –300 € Galaxy S26 Ultra 256 Go 1469 € 1319 € –150 € Galaxy S26 Ultra 512 Go 1669 € 1319 € –350 € Galaxy S26 Ultra 1 To 1969 € 1619 € –350 €

Un cas particulier : le Galaxy S26 Ultra de 1 To avec remise additionnelle

En outre, le Galaxy S26 Ultra de 1 To pourrait recevoir une remise précommande supplémentaire (≈200 €) en plus des autres avantages — à vérifier, car ces mécaniques varient parfois selon pays/stock.

Voici le calendrier évoqué :

Précommandes : juste après la keynote

Expéditions/premières livraisons : autour du 11 mars.

Comment maximiser le deal (si ces offres se confirment) ?

La première chose à faire est de cibler la configuration de 256 Go si la mise à niveau de 512 Go est bien « automatique » : c’est là que la valeur est la plus nette. Ensuite, simuler la reprise dès l’ouverture : le bonus (+100/+150) ne vaut le coup que si votre appareil repris a une valeur correcte. Enfin, comparer pays par pays : Samsung ajuste souvent les bundles (France vs Allemagne vs Italie, etc.).

Rien n’est officiel tant que Samsung n’a pas annoncé l’offre sur scène, et les bonus peuvent changer selon pays/partenaires (Samsung.com, opérateurs, revendeurs). Mais la cohérence des fuites rend ce scénario très crédible.