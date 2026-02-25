Accueil » Xiaomi 17 : Quatre coloris mondiaux et des innovations Leica dévoilés avant le MWC

Xiaomi 17 : Quatre coloris mondiaux et des innovations Leica dévoilés avant le MWC

À quelques jours de l’événement Xiaomi « The New Wave of Imagery » à Barcelone (28 février 2026, 14 heures), la filiale indienne de Xiaomi a laissé filer l’essentiel sur un microsite Amazon : les coloris du Xiaomi 17 et surtout l’angle « photo de nuit » du Xiaomi 17 Ultra.

De quoi verrouiller le positionnement avant même la keynote.

Xiaomi 17 : trois couleurs en Inde, quatre au global

Pour l’Inde, le Xiaomi 17 est annoncé en Bleu, Noir, et une troisième teinte « exclusive » fortement suggérée comme Vert via le teasing. À l’international, Xiaomi mentionne quatre coloris (dont Rose) en plus de ces trois-là — signe qu’une variante pourrait rester limitée selon les marchés.

Le microsite met surtout l’accent sur la promesse photo du Xiaomi 17 Ultra, présenté comme un spécialiste de la nuit :

Capteur Leica de 1 pouce avec technologie LOFIC HDR, décrite comme un contrôle plus précis de l’exposition en basse lumière.

Téléobjectif Leica de 200 mégapixels couvrant une plage 75–100 mm avec zoom optique mécanique — donc un ajustement matériel, pas seulement du recadrage numérique.

Sur le marché chinois, Xiaomi a déjà montré l’ambition de cette approche « photophone », notamment avec une édition Leica dotée d’un anneau de contrôle.

Inde : a priori pas de « Leica Edition » (et c’est un choix stratégique)

Point important : le microsite Amazon indien semble correspondre au modèle Ultra standard, sans mention d’une Leica Edition avec « Master Zoom Ring ». Autrement dit, Xiaomi garderait la version la plus « photographe » (avec l’anneau) comme un produit plus niche — ou plus cher — selon les marchés.

Le rendez-vous : 28 février à Barcelone, un show très « écosystème »

Xiaomi confirme son événement mondial le 28 février 2026 à 14 heures avec livestream sur ses pages officielles. La page de l’événement met aussi déjà en avant d’autres produits (Redmi Buds 8 Pro, batterie externe magnétique ultra-fine, Xiaomi Tag), ce qui renforce l’idée d’un lancement « plateforme » plutôt qu’un simple reveal smartphone.

Xiaomi veut gagner avant l’annonce, en fixant la grille de lecture : photo de nuit + vrai zoom optique pour le modèle Ultra, et une identité couleur plus marquée pour le Xiaomi 17.

Reste la question qui fera (vraiment) la différence après le show : prix et disponibilité réelle, surtout si l’Inde n’a droit qu’au Ultra « standard ».