Apple acquiert l’application météo Dark Sky, et délaisse l’application Android

Apple a acquis la populaire application météo Dark Sky et fermera les applications Android et Wear OS en juillet, a annoncé Dark Sky dans un article de blog publié hier soir. « Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possible, d’aider le plus grand nombre de personnes possibles à rester au sec et en sécurité, et de le faire dans le respect de leur vie privée », écrit Adam Grossman, co-fondateur de Dark Sky.

« Il n’y a pas de meilleur endroit que chez Apple pour atteindre ces objectifs. Nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’atteindre beaucoup plus de personnes, avec un plus grand impact, que nous ne pourrions jamais le faire seuls ».

Bien qu’il ait commencé comme un projet par deux développeurs, début 2015, ils ont été rejoints par Applied Invention, en tant que nouveau partenaire et copropriétaire. Davantage de personnes ont rejoint l’équipe et Dark Sky a lancé une API pour que d’autres entreprises et projets utilisent leurs données. Maintenant, elle est absorbée par Apple.

Il n’y a pas de changements à venir pour Dark Sky pour iOS « à l’heure actuelle », et vous pouvez toujours l’acheter sur l’App Store dès maintenant pour 3,99 dollars. Mais vous ne pourrez plus télécharger les applications Android et Wear OS, et si vous les avez déjà, vous ne pourrez les utiliser que jusqu’au 1er juillet, avant qu’elles ne soient complètement fermées. Si vous avez encore un abonnement actif à cette date, vous serez remboursé, selon Grossman.

Une API encore active pour le moment

L’API de Dark Sky continuera à fonctionner « jusqu’à la fin de l’année 2021 », mais Grossman affirme que Dark Sky n’acceptera pas de nouvelles inscriptions pour utiliser l’API. Cela signifie qu’à terme, les applications tierces ne pourront plus utiliser les données météorologiques de Dark Sky dans leurs propres applications.

De plus, vous ne pourrez consulter les prévisions météorologiques, les cartes et les données intégrées au site Web de Dark Sky que jusqu’au 1er juillet. Le site Web restera en ligne après cette date « pour offrir un support aux clients de l’API et de l’application iOS ».

La marque Dark Sky sur son site Web a déjà été mise à jour avec « Dark Sky by Apple ».