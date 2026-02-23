Demander, Produire ou S’exprimer : Comment nous utilisons vraiment ChatGPT en 2026

OpenAI vient de publier une nouvelle salve de données sur l’usage « grand public » de ChatGPT via sa page Signals, basée sur une analyse de messages de juillet 2024 à décembre 2025. L’objectif est simple : comprendre ce que les gens font avec ChatGPT en dehors du travail, quand il n’y a ni ticket Jira, ni mail à rédiger « pour hier ».

Et le tableau est… étonnamment humain.

Trois usages, dont un qu’on sous-estime : Demande, Produire et S’exprimer

Signals classe les interactions en trois « catégories » :

Demander : demander une information, une clarification, un conseil.

Produire : demander au modèle de produire quelque chose (texte, plan, code, etc.).

S’exprimer : exprimer une idée, une opinion, un sentiment — sans attendre une action ou une information précise.

Ce troisième volet, S’exprimer, n’est pas présenté comme une anomalie marginale. Au contraire, OpenAI le décrit comme un comportement récurrent, qui suggère que certains utilisateurs traitent ChatGPT comme un espace de formulation : un endroit où déposer une pensée pour la rendre plus nette.

« S’exprimer » n’est pas seulement « vider son sac »

Ce qui est intéressant, c’est la définition même : S’exprimer couvre tout ce qui relève de l’expression, pas uniquement des pics émotionnels. En clair, on ne vient pas seulement « se plaindre », on vient se raconter, tester une idée, peser un choix, verbaliser un doute. C’est une différence culturelle majeure par rapport aux assistants de l’ère précédente : on ne parle plus à une machine pour obtenir une commande, mais pour obtenir une mise en forme de sa propre pensée.

L’usage « travail » varie selon l’abonnement

OpenAI publie aussi un indicateur : la probabilité qu’un message soit lié au travail selon le type de plan (Free, payant, etc.). La lecture est prudente : Signals exclut les clients Enterprise, donc la part « travail » y est probablement sous-estimée par rapport aux usages en entreprise. Autrement dit, la page raconte surtout le ChatGPT « consommateur », celui du quotidien, pas celui de la DSI.

Les 18–34 ans au cœur du « ChatGPT personnel »

OpenAI observe aussi les usages par tranches d’âge… mais uniquement pour les utilisateurs qui ont volontairement déclaré leur âge. Dans le rapport global Signals, les courbes montrent une présence particulièrement forte des 18–24 et 25–34 dans le volume de messages. Cela colle à l’intuition : les plus jeunes semblent plus à l’aise avec l’idée d’utiliser un chatbot comme « carnet de brouillon » mental, plutôt que comme simple moteur de réponses.

Signals propose aussi des classements par pays en messages envoyés par habitant (avec un seuil : pays de plus de 5 millions d’habitants), ainsi qu’un découpage par États américains.

OpenAI précise également ne pas opérer dans plusieurs pays, dont Chine, Russie et Corée du Nord (entre autres), ce qui exclut mécaniquement ces marchés des classements.

Et la question du « genre » : OpenAI n’en collecte pas, mais infère des prénoms

Autre point méthodologique : Signals propose une analyse par prénoms « typiquement masculins/féminins », tout en précisant ne pas collecter d’information de genre directement, et en excluant les prénoms non classables dans ces catégories.

Le message implicite de Signals est puissant : ChatGPT n’est pas seulement un outil qui « fait ». C’est un outil qui accompagne — et parfois qui sert de miroir. Cette couche « expressive » n’est pas une anecdote : elle dit quelque chose sur la façon dont l’IA s’installe dans l’intime (réflexion, hésitations, formulation de soi) autant que dans le productif.

Et c’est probablement l’un des enjeux clés des prochains mois : voir si cette part Expressing reste stable, grimpe, ou se transforme — à mesure que la voix, la vision et les agents rendent l’IA encore plus présente dans le quotidien. OpenAI dit vouloir mettre à jour Signals régulièrement avec de nouveaux métriques et découpages.