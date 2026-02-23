Galaxy S26 Ultra : 6 couleurs au programme, dont deux exclusivités Samsung.com (Silver et Pink Gold)

À quelques jours de l’événement Unpacked, la palette devient un indice presque aussi parlant que les spécifications. Et pour le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble rejouer une recette bien rodée : quatre couleurs « grand public » disponibles partout, et deux teintes réservées à sa boutique en ligne pour capter les indécis au moment du clic.

D’après une nouvelle fuite, ces exclusivités seraient désormais verrouillées : Silver et Pink Gold.

Galaxy S26 Ultra : Deux couleurs « Web seulement », Silver et Pink Gold

La fuite la plus récente (relayée avec source traduite) affirme que Samsung proposera sur son site deux coloris exclusifs : Silver (souvent évoqué sous l’appellation Silver Shadow) et Pink Gold. À ce stade, le point frustrant reste le même : pas encore de rendus crédibles de ces deux versions, contrairement aux teintes « standards » déjà très documentées via des visuels attribués à Evan Blass.

Pour les coloris disponibles via les canaux classiques (opérateurs, revendeurs, etc.), la liste revient avec insistance : Black, White, Cobalt Violet et Sky Blue.

Et c’est là que les leaks racontent un détail intéressant : le Cobalt Violet serait plus « voyant » que prévu, moins violet pop, plus violet mature. À l’inverse, le blanc semble particulièrement mis en valeur cette année — plus net, plus « lumineux », presque volontairement spectaculaire.

Samsung mise sur une esthétique plus assumée… mais garde une porte « premium » sur le web

On voit la mécanique : Samsung réintroduit des teintes identifiables (le bleu ciel, le violet cobalt) après des années très « gris/noir/beige », tout en gardant une option rassurante (noir, blanc) pour les acheteurs pragmatiques.

Les deux exclusivités web, elles, servent un autre objectif : créer de la rareté et pousser l’achat direct sur Samsung.com, où la marque contrôle mieux les bundles, reprise, financement et offres de lancement. C’est une stratégie devenue quasi standard chez Apple et Samsung : la couleur comme levier de conversion, pas seulement comme élément de style.

Reste une question simple : si Silver Shadow est effectivement un gris sophistiqué et Pink Gold une variante plus « douce » que le titane rose des générations précédentes (comme le suggèrent certains leaks), Samsung joue moins la provocation que la désirabilité premium — des couleurs « safe », mais exclusives.