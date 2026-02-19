Accueil » Meta relance son projet de smartwatch : « Malibu 2 » pour 2026, et une nouvelle offensive face à Apple

Meta n’a jamais caché sa conviction : le smartphone n’est pas la fin de l’histoire. Pour l’entreprise, la prochaine décennie se joue sur deux surfaces : les yeux (lunettes) et le poignet (wearables).

Selon The Information, Meta prépare justement un retour inattendu — une smartwatch dotée de fonctions santé et d’IA, attendue plus tard en 2026, accompagnée d’une mise à jour des lunettes Ray-Ban Meta Display.

Ce qui rend l’histoire plus intéressante : Meta avait déjà tenté l’expérience… et l’avait abandonnée en 2022.

Une revanche sur un échec : pourquoi Meta revient à la smartwatch maintenant

Meta avait mis au placard un premier projet de montre connectée en 2022, sur fond de contraintes techniques et de coupes budgétaires dans Reality Labs. Cette fois, le projet revient sous le nom de code « Malibu 2″, avec une idée directrice beaucoup plus actuelle : faire de l’IA un usage quotidien, pas une démo.

Le positionnement attendu combine : suivi santé/fitness, assistant Meta AI intégré, et — surtout — une logique d’écosystème avec les lunettes, plutôt qu’un produit isolé.

Le « timing » n’est pas anodin. Meta a déjà été contraint de mettre en pause l’expansion internationale de ses Ray-Ban Display à cause d’une demande jugée « sans précédent » et d’un stock limité. Autrement dit : le produit trouve son public, au point de créer une friction logistique.

Or ces lunettes reposent aussi sur un élément périphérique : une commande gestuelle via bracelet neural (EMG). La smartwatch pourrait devenir un remplaçant plus grand public — et plus familier — de ce type de contrôle, en consolidant l’expérience au poignet.

Phoenix repoussé à 2027 : Meta veut « désengorger » sa roadmap XR

En parallèle, Meta aurait décalé ses lunettes de réalité mixte « Phoenix » à 2027, afin d’éviter de brouiller son offre AR/MR avec trop de lancements rapprochés. Ce report raconte quelque chose d’important : Meta semble vouloir séquencer sa stratégie hardware, et faire de 2026 une année « wearables accessibles » (montre + lunettes mises à jour), avant de revenir à un produit MR plus lourd.

Le vrai enjeu : la bataille du poignet… et de l’interface IA

Si « Malibu 2″ arrive bien en 2026, Meta entre frontalement dans une arène saturée : Apple, Google/Fitbit, Samsung, Garmin — sans parler de l’éparpillement Android. Mais, Meta ne joue pas exactement la même partie. Là où Apple vend une montre comme une extension de l’iPhone, Meta pourrait pousser une vision plus « agentique » : la montre comme interface d’IA contextuelle, connectée à des lunettes capables de capter la scène, et à une plateforme sociale/communication déjà massive.

Et c’est là que la rivalité avec Apple devient presque inévitable : Apple est aussi régulièrement citée comme travaillant sur des lunettes « AI smart glasses » dans la fenêtre 2026–2028 selon les versions (AI d’abord, AR plus tard).