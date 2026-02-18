Accueil » Galaxy Book 6 : prix et date de sortie en Europe (précommandes le 25 février, livraisons dès le 11 mars)

Galaxy Book 6 : prix et date de sortie en Europe (précommandes le 25 février, livraisons dès le 11 mars)

Samsung verrouille enfin le calendrier européen de sa série Galaxy Book 6, dévoilée au CES 2026. Précommandes le 25 février, premières livraisons le 11 mars dans une large partie de l’Europe, avec une deuxième vague en avril selon les pays.

Dès le 11 mars, les Galaxy Book 6 arriveront en Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Scandinavie, Espagne, Royaume-Uni et Irlande (précommandes à partir du 25 février). D’autres marchés européens suivront en avril.

Galaxy Book 6 : trois gammes, six modèles, et un Ultra très premium

Voici les tarifs « à partir de » communiqués pour l’Europe (et le Royaume-Uni).

Modèle Écran Prix Europe Prix UK Galaxy Book 6 14 pouces 1 149 € 949 £ Galaxy Book 6 16 pouces 1 249 € 1 049 £ Galaxy Book 6 (Touch) 16 pouces 1 399 € 1 099 £ Galaxy Book 6 Pro 14 pouces 1 799 € 1 399 £ Galaxy Book 6 Pro 16 pouces 1 899 € 1 499 £ Galaxy Book 6 Ultra 16 pouces 3 399 € 2 999 £

À noter, au Royaume-Uni, les configurations « de base » affichées incluent souvent 256 Go de stockage, quand plusieurs marchés européens partent sur 512 Go.

Intel Core Ultra « Series 3 » partout, RTX 5060 pour l’Ultra

Toute la famille adopte les Intel Core Ultra Series 3 (avec NPU pour les charges IA). Samsung met particulièrement en avant le Ultra et ses performances IA (TOPS via NPU, selon configuration).

Côté graphique, la version européenne du modèle Ultra est annoncée avec une Nvidia GeForce RTX 5060 (la variante « Intel seulement » évoquée initialement n’apparaît pas dans les listings européens repérés).

Le Ultra, vitrine technologique : écran AMOLED très lumineux, connectique « pro », autonomie annoncée ambitieuse

Samsung positionne clairement le Galaxy Book 6 Ultra comme machine pour « créateur/power user » :

écran 16 » WQXGA+ Touch Dynamic AMOLED 2X, traitement antireflet, pic annoncé à 1000 nits

jusqu’à 64 Go LPDDR5X, jusqu’à 2 To SSD + slot d’extension

Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

batterie 80,2 Wh et promesse jusqu’à 30 h de lecture vidéo (à prendre comme toujours avec le protocole constructeur)

audio 6 haut-parleurs Dolby Atmos

Samsung veut un « MacBook killer »… mais à prix de vitrine

Sur le papier, Samsung pousse une équation très 2026 : écran AMOLED + IA locale + GPU Blackwell + écosystème Galaxy, le tout dans une machine qui vise autant la création que la productivité. Le positionnement est clair : le Ultra a le niveau pour challenger les laptops premium… mais son prix le place immédiatement dans une niche.

La vraie bataille, en Europe, risque donc de se jouer sur deux points : les bundles et bonus de précommande (Samsung sait « acheter » le lancement avec de la valeur ajoutée), et le Galaxy Book 6/Book 6 Pro : c’est là que se trouve le volume, et donc la crédibilité de la gamme au-delà du modèle vitrine.