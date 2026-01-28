Galaxy Book 6 Ultra : Samsung dévoile un design ultra-fin (15,4 mm) et vise le PC premium portable

À l’occasion du lancement de la série Galaxy Book 6 en Corée du Sud, Samsung publie une vidéo très « hardware » : plans serrés, arêtes métalliques, profil ultra-fin. Le message est limpide — la portabilité redevient un argument central, même sur une machine haut de gamme.

En attendant l’arrivée en France au printemps 2026, ce teasing met surtout en lumière la stratégie : rapprocher l’expérience Galaxy Book de ce que les utilisateurs attendent d’un MacBook ou d’un Surface — un PC puissant, mais facile à vivre au quotidien.

Un design « sac à dos » assumé : fin, rigide, et visiblement premium

La vidéo officielle insiste sur la finesse du Galaxy Book 6 Ultra et sur son châssis métal. Samsung chiffre l’effort : 15,4 mm d’épaisseur, soit 1,1 mm de moins que le Galaxy Book4 Ultra.

Derrière ce gain, la marque évoque un gros travail d’architecture interne : chambre à vapeur élargie, ventilateur plus fin, structure d’écran retravaillée, charnière optimisée et bordures affinées. L’objectif est clair : réduire le volume, sans renoncer à la stabilité ni à la dissipation.

C’est l’autre point que Samsung veut marteler : un laptop fin ne doit pas devenir un laptop amputé. Dans sa communication, la marque insiste sur le fait que la série reste pensée pour les usages réels, avec de quoi brancher périphériques et accessoires — un clin d’œil direct à la fatigue du « tout USB-C + adaptateurs ».

L’argument de fond : un PC « AI-ready » qui vise le haut du panier

La série Galaxy Book 6 a été introduite pendant CES 2026, avec une promesse centrée sur la performance et l’IA : processeurs Intel Core Ultra Series 3 (gravure Intel 18A selon Samsung), et un positionnement « AI-powered productivity ».

Samsung ajoute des marqueurs premium classiques sur le modèle Ultra : Dynamic AMOLED 2X tactile jusqu’à 1 000 nits et six haut-parleurs Dolby Atmos — de quoi soutenir l’idée d’une machine « créa + travail » et pas seulement bureautique.

Samsung cherche la formule « MacBook-like » côté Windows

Pendant des années, le PC haut de gamme a souvent été synonyme de compromis : puissant mais lourd, fin mais bridé, élégant mais frustrant au quotidien. Le Galaxy Book 6 Ultra tente une synthèse plus moderne : finesse + refroidissement travaillé + écran premium + connectique utilisable. C’est aussi une manière de repositionner l’image des Galaxy Book : moins « bons laptops Samsung », plus objets désirables — ceux qu’on achète autant pour travailler que pour le plaisir de les transporter.

Reste le juge de paix : la vraie tenue des performances sur la durée (chauffe, bruit, stabilité) et l’autonomie en usage réel — sujets où la finesse peut vite devenir un piège si l’ingénierie ne suit pas.