Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : un lancement début mars se précise, et Nothing joue gros sur le milieu de gamme

Nothing semble prêt à accélérer là où le marché est le plus nerveux : le milieu de gamme, ce segment où l’on veut du style, de la performance « sans friction » et un prix qui ne ressemble pas à une punition. Une nouvelle fuite évoque un lancement mondial dès le 5 mars 2026 pour les Phone (4a) et Phone (4a) Pro, soit à peine quelques semaines.

Le timing n’est pas anodin : Carl Pei a confirmé que Nothing ne lancerait pas de Phone (4) « flagship » en 2026, et que la marque concentrerait son énergie sur la série Phone (4a).

Conséquence immédiate : ces deux modèles n’ont plus le droit d’être de simples itérations. Ils doivent porter l’année, le volume, et l’image.

Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : UFS 3.1, Snapdragon 7, batterie en hausse (et prix)

Plusieurs sources convergent sur les mêmes éléments « socle » :

UFS 3.1 au lieu d’un stockage plus ancien , avec l’idée très concrète d’un téléphone plus réactif au quotidien (lancements d’apps, installations, gros transferts).

, avec l’idée très concrète d’un téléphone plus réactif au quotidien (lancements d’apps, installations, gros transferts). Puces Snapdragon série 7 (modèle exact encore inconnu), un choix cohérent pour viser un équilibre perf/autonomie et garder une enveloppe thermique raisonnable.

(modèle exact encore inconnu), un choix cohérent pour viser un équilibre perf/autonomie et garder une enveloppe thermique raisonnable. Batterie légèrement plus généreuse (sans chiffres fiables à ce stade).

(sans chiffres fiables à ce stade). Design « refresh » et, possiblement, prix en hausse — le « coût de la montée en gamme » que Nothing pourrait assumer pour livrer une expérience plus premium.

La vraie bataille, c’est la sensation de flagship… à prix maîtrisé

En choisissant de sauter une génération de flagship, Nothing fait un pari rare : gagner en désirabilité sans multiplier les références. Sur le papier, le combo UFS 3.1 + Snapdragon 7 + batterie en hausse vise un résultat précis : un téléphone qui paraît plus rapide et plus solide sans forcément afficher des spécifications spectaculaires.

Mais, il y a une ligne rouge : si le prix monte trop, Nothing se retrouve face à une concurrence féroce (Pixel “a”, Galaxy A, Redmi/POCO), qui sait aussi cocher les cases. D’où l’importance du détail « Nothing » : le design, l’interface, la cohérence — et une ou deux fonctionnalités qui donnent l’impression d’acheter un objet singulier, pas un milieu de gamme de plus.

La date du 5 mars 2026 reste une fuite — mais si elle se confirme, Nothing n’attend pas le printemps pour se battre : il veut s’installer tôt, pendant que tout le monde compte ses coûts… et que les acheteurs cherchent encore un bon « deal » premium.