Android 17 : Google lance Transfert (Handoff), la continuité façon Apple entre Android, Chromebook et le web

On connaît le scénario : vous commencez une recherche dans Chrome sur votre téléphone, vous attrapez votre tablette ou ouvrez votre laptop… et vous recommencez tout. Avec Android 17, Google veut casser ce micro-irritant quotidien en introduisant Transfert (Handoff), une continuité multi-appareils façon Apple, pensée pour faire circuler une activité d’une app d’un écran à l’autre — y compris vers le navigateur Web.

Un Android moins « fragmenté », plus « écosystème »

Transfert est présenté comme une fonctionnalité système et une API : l’idée n’est pas d’ajouter un gadget de plus dans les paramètres, mais de fournir un rail commun que les apps peuvent adopter pour restaurer un état (page, conversation, brouillon, écran en cours) sur un autre appareil connecté au même compte.

Google décrit aussi comment l’expérience se matérialise côté utilisateur : les activités disponibles apparaissent via des « points d’entrée » sur l’appareil receveur (launcher, taskbar, etc.). Autrement dit, Android veut rendre la reprise visible au bon moment, sans vous obliger à chercher.

Comment ça marche (vraiment) Transfert : une API pensée pour l’adoption ?

Ce qui rend la nouveauté crédible, c’est qu’elle est documentée dès maintenant côté développeurs, avec des méthodes et callbacks dédiés :

Activation côté app : setHandoffEnabled() sur une Activity

sur une Activity Restauration d’état : retour d’un objet de données (ex. HandoffActivityData ) via un callback du type onHandoffActivityRequested() , pour que l’app « reconstruise » exactement ce que vous étiez en train de faire sur l’autre appareil.

Le message est clair : Google ne veut pas un Transfert (Handoff) « réservé à ses apps », mais un standard que les éditeurs peuvent implémenter proprement.

Pourquoi c’est un tournant pour Google (et pas juste une fonctionnalité de type « Apple »)

Apple a bâti une partie de sa désirabilité sur la continuité : ce moment où votre workflow glisse d’un appareil à l’autre sans friction. Handoff, côté Android, joue sur deux tableaux :

Le confort utilisateur, évident dans les usages modernes (commute → bureau → canapé). L’« adhérence » de l’écosystème Google : Pixel, tablettes Android, Chromebook, Chrome… plus tout ça fonctionne comme une seule surface, plus il devient difficile d’en sortir.

Et le fait d’inclure le Web dans la promesse est stratégique : Chrome est déjà la porte d’entrée de beaucoup de parcours (shopping, docs, services). Si Google réussit la continuité navigateur ↔ apps, il tient un levier très concret.

Les limites à anticiper : l’adoption des apps… et la question de la vie privée

Comme toujours, la magie dépendra de deux choses, dont le support développeurs (Handoff existe, mais son utilité réelle viendra au rythme des apps qui l’adoptent), et la confidentialité/sécurité car transférer une activité implique de synchroniser des états de session (au moins partiellement). Google n’a pas encore tout détaillé publiquement, mais la logique « compte Google + appareils à proximité » impose une hygiène : verrouillage, session sécurisée, contrôle des appareils associés.

Si Handoff tient ses promesses, Android 17 ne sera pas seulement une mise à jour : ce sera un pas vers un Android qui ressemble enfin à un écosystème, pas à une constellation.