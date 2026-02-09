fermer
iOS 26.4 Bêta : Mark Gurman confirme le lancement pour la semaine du 23 février

L’info la plus solide, c’est le calendrier : la première bêta développeur d’iOS 26.4 est attendue la semaine du 23 février 2026, d’après Mark Gurman (Bloomberg).

D’après les retours des sources, nous pourrions retrouver un Siri plus « personnel » (capable d’utiliser davantage de contexte) et plus « actionnable » (déclencher des actions dans des apps/workflows). La « conscience de l’écran » est bien un axe annoncé publiquement par Apple pour l’avenir de Siri/Apple Intelligence, même si Apple ne donne pas encore de date précise sur sa page produit (formulation « future mise à jour logicielle »).

Si l’idée que Siri aura un « accès total » à tout (textos, mails, historique web, etc.) est souvent sur-simplifiée, les nouvelles capacités s’appuieront sur des autorisations et des cadres précis (selon l’app, le type de donnée, la configuration et la région).

La partie « Siri devient un chatbot type ChatGPT dans iOS 27″ : c’est plausible comme trajectoire produit, mais pas une promesse officielle.

Le point le plus sensible : « Gemini 3/1,2T paramètres/AFM v10 »

Ici, on est très clairement dans la zone de la rumeur. Si nous avons entendu un accord autour de modèles Google Gemini pour aider à propulser la nouvelle version de Siri, avec un montant d’environ 1 milliard de dollars/an et un modèle personnalisé, 9to5Mac a également rapporté l’appellation interne « Apple Foundation Models v10 » et le chiffre 1,2 trillion de paramètres.

En revanche, l’étiquette « Gemini 3″ n’est pas systématiquement reprise dans les sources principales, et Apple ne confirme évidemment pas ce niveau de détail (noms internes, taille exacte du modèle, etc.). Donc : possible, mais non vérifié officiellement.

Comment installer iOS 26.4 bêta (sans te tirer une balle dans le pied) ?

Avant tout : 3 précautions indispensables

  1. Sauvegarde chiffrée sur Mac/PC (Finder/iTunes) + iCloud si tu peux.
  2. Évite de l’installer sur ton iPhone principal si tu dépends de ton téléphone pour le boulot (banque, 2FA, transport, etc.).
  3. Comprends le « retour arrière » : repasser en version stable implique souvent restauration et dépend des signatures Apple (fenêtre de downgrade).

Installation (méthode la plus simple en 2026) :

  1. Va sur Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta
  2. Choisis iOS 26 Developer Beta (si disponible sur ton compte Apple)
  3. Quand iOS 26,4 beta 1 apparaît, lance le téléchargement et l’installation.

(Si ton menu « Mises à jour bêta » n’apparaît pas, passe par le programme bêta Apple : c’est ce qui « débloque » parfois l’option côté compte.)

Le vrai conseil « premium » : teste Siri 2.0 comme un produit, pas comme une démo

Quand iOS 26.4 beta arrive, ne te contente pas de « poser des questions ». Teste la fiabilité des actions (déplacer des infos vers Calendrier/Rappels, préparer un message, manipuler une photo), la cohérence multi-apps (le fameux « fais le lien entre X et Y ») ou encore les garde-fous (ce que Siri refuse, ce qu’il demande comme autorisation, ce qu’il « hallucine »).

C’est là que tu verras si on est sur une vraie Siri de nouvelle génération… ou sur une transition encore incomplète.

