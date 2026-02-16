Dans sa nouvelle publicité pour la gamme Galaxy S26, Samsung ne se contente plus de laisser courir les rumeurs : la marque met en scène un mode « Zero-peeking privacy » qui noircit le contenu sensible lorsqu’un voisin tente de lire par-dessus l’épaule.

C’est une manière très « Samsung » de confirmer sans prononcer le nom, à quelques jours de son événement Unpacked du 25 février 2026.

Une démonstration simple, un message clair : stop au « surf sur l’épaule »

Le spot montre une femme lisant un roman franchement explicite dans le métro. Des passagers lorgnent. Elle active un toggle « Zero-peeking privacy », et le contenu devient illisible pour ceux qui regardent de biais. Samsung ne vend pas une prouesse d’ingénierie : il vend un soulagement du quotidien.

Des protections d’écran axées sur la confidentialité, on en trouve depuis des années. Certains PC (dont des modèles HP) proposent aussi un mode confidentialité global. La différence, ici, c’est l’ambition : Samsung préparerait une solution localisée, capable d’appliquer l’effet sur une zone de l’écran seulement, plutôt que de dégrader toute la dalle.

La techno derrière : Flex Magic Pixel

Selon les fuites et les explications de Samsung Display, le cœur de la nouveauté s’appelle Flex Magic Pixel, une technologie montrée au MWC 2024 : elle permet d’ajuster l’angle de vision au niveau du pixel, afin de réduire (voire couper) la lisibilité sur les côtés.

L’étape d’après, c’est l’automatisation : couplé à de l’IA « on-device », le système pourrait protéger automatiquement des éléments sensibles (banque, mots de passe, notifications de messagerie) sans que l’utilisateur doive tout activer manuellement à chaque fois. C’est ce que Samsung suggère déjà dans ses communications « la confidentialité au niveau du pixel ».

L’arme parfaite pour une génération « incrémentale »

Si la gamme Galaxy S26 ressemble beaucoup à la S25 sur d’autres aspects, ce type de feature peut devenir un marqueur identitaire : un avantage immédiatement compréhensible, démontrable en 3 secondes, et très pertinent dans la vie réelle.

Le risque ? Que l’implémentation soit trop agressive (perte de luminosité, couleurs altérées, gêne quand on veut montrer l’écran à quelqu’un) — ou que la sélection « par app/par zone » soit limitée au lancement. Réponse officielle attendue le 25 février.