Galaxy Buds 4 : Samsung affine enfin sa signature « à tige », avec métal brossé et boîtier transparent

À l’approche du Galaxy Unpacked de fin février, Samsung laisse fuiter — volontairement ou non — ce que les fiches techniques racontent rarement : le design, donc l’intention.

D’après de nouveaux rendus, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro adopteraient une esthétique plus tranchée, presque « industrielle », avec une bande métallique sur la tige et un boîtier plus carré à couvercle transparent.

Un pas de côté clair face aux AirPods… et un retour à des codes maison plus assumés.

Galaxy Buds 4 : Une bande métallique pour se distinguer (et sortir du mimétisme)

Les rendus partagés par Android Headlines montrent des écouteurs qui conservent le format à tige — mais qui cherchent à casser l’effet « AirPods-like » par un élément visuel fort : un insert métallique/brossé le long de la tige.

Le message est subtil, mais net : Samsung garde la prise en main et la logique ergonomique (tige = meilleur micro, contrôles plus accessibles), tout en ajoutant un marqueur premium qui se voit au premier regard.

Galaxy Buds 4 vs Buds 4 Pro : la vraie différence visible, ce sont les embouts

Le contraste le plus évident entre les deux modèles serait celui-ci :

Galaxy Buds 4 Pro : embouts silicone, donc meilleure isolation passive et, en général, une base plus solide pour l’ANC.

Galaxy Buds 4 : design plus « ouvert », sans embouts, donc confort différent et isolation naturellement plus limitée.

Même si Samsung réserve les grosses spécifications pour l’annonce, cette différence d’architecture suffit à prédire l’orientation : les Pro pour l’isolation, les Buds 4 pour une écoute plus « légère » et rapide au quotidien.

Le boîtier change de philosophie : retour au carré, couvercle transparent

Autre évolution majeure : le boîtier de charge. Les nouveaux rendus évoquent un format plus « carrée », avec un couvercle transparent et des écouteurs posés à l’horizontale — là où la génération précédente flirtait davantage avec des codes très contemporains (et, encore une fois, un peu trop proches de la concurrence).

Ce choix a l’air esthétique, mais il peut aussi être pratique : insertion plus simple, boîtier plus stable sur un bureau, et identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Prix : Samsung pourrait jouer la stabilité (rare en 2026)

Côté tarifs, les fuites les plus insistantes évoquent 179 € pour les Galaxy Buds 4 et 249 € pour les Buds 4 Pro en Europe — soit un niveau similaire à la génération précédente, ce qui pourrait se traduire aussi par une stabilité aux États-Unis.

Dans un marché où les hausses de coûts deviennent la norme, conserver ces paliers serait une décision très « volume » : Samsung miserait sur l’adoption, pas sur la marge unitaire.

Lancement probable avec la série Galaxy S26

La plupart des sources s’accordent à dire que les Buds 4 accompagneraient la série Galaxy S26 lors du prochain Unpacked attendu autour du 25 février 2026.

Samsung semble chercher un équilibre : garder un format moderne (tiges, compacité), réinjecter du caractère (métal, transparence) et clarifier la segmentation (Pro = embouts et isolation). Si le son et l’ANC suivent, les Galaxy Buds 4 pourraient enfin être autre chose qu’un « bon choix Samsung » : un vrai rival crédible dans le haut du panier.