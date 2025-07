Galaxy Z Fold 7 : des précommandes records qui confirment le succès des pliables Samsung

Samsung semble avoir trouvé la bonne formule avec ses nouveaux smartphones pliables de 7ᵉ génération, le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7.

Selon les données communiquées par le constructeur, le Galaxy Z Fold 7 a enregistré les meilleures précommandes jamais vues pour un modèle Fold aux États-Unis, tandis que l’ensemble des précommandes pour les deux modèles est en hausse de plus de 25 % par rapport à l’année dernière.

Le Galaxy Z Fold 7 dépasse largement son prédécesseur

Disponible depuis le 25 juillet, le Galaxy Z Fold 7 connaît un démarrage tonitruant, avec des chiffres de précommandes en hausse de près de 50 % par rapport au Fold 6. Une performance impressionnante, qui démontre l’intérêt croissant du public pour ce format longtemps considéré comme niche.

Les opérateurs mobiles partenaires confirment cette tendance : ils rapportent une hausse de 60 % des précommandes combinées des Z Fold 7 et Z Flip 7. Cette dynamique positive témoigne d’un changement de perception sur les pliables, de plus en plus vus comme des produits aboutis et matures, et non plus comme des gadgets expérimentaux.

Design affiné, fonctionnalités IA et prise en main réussie

D’après Samsung, plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance. Les designs plus fins, les systèmes photo améliorés, et surtout l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme Gemini Live et Now Bar, ont séduit de nombreux consommateurs.

Les démonstrations en boutique jouent également un rôle crucial. De plus en plus de clients choisissent de tester les appareils en magasin avant de les commander, une stratégie qui semble particulièrement efficace pour convaincre les plus sceptiques.

De nouvelles couleurs qui séduisent

Une autre surprise notable vient du changement de goût des consommateurs en matière de design. Si la couleur noire reste une valeur sûre, la version Bleu nuit du Galaxy Z Fold 7 représente près de la moitié des précommandes.

Côté Galaxy Z Flip 7, le coloris Rouge Corail s’arroge 25 % des ventes. Ce virage esthétique confirme que les utilisateurs osent davantage personnaliser leur smartphone, quitte à sortir des standards.

Les pliables entrent dans la cour des grands

Le succès du Galaxy Z Fold 7 confirme que les smartphones pliables ne sont plus un marché de niche. Samsung capitalise sur plusieurs années d’itérations et d’écoute des utilisateurs pour proposer aujourd’hui une expérience aboutie. Comme le souligne Drew Blackard, vice-président de la gestion des produits mobiles chez Samsung Electronics America : « Nous avons pris en compte les retours des utilisateurs année après année pour proposer une expérience convaincante ».

Et cela fonctionne. D’après lui, un simple essai suffit souvent à convertir un nouvel utilisateur.

Un contexte concurrentiel en pleine ébullition

Dans un marché américain encore largement dominé par Samsung en matière de pliables, Google prépare la riposte avec son Pixel 10 Pro Fold attendu cette année. Le Pixel Fold de première génération avait déjà été salué pour son format « carnet » très large, un choix qui aurait d’ailleurs inspiré Samsung à revoir les dimensions de l’écran externe du Z Fold 7.

Avec ce démarrage record pour le Galaxy Z Fold 7, Samsung prouve que le pari du pliable est en train de se transformer en stratégie de fond. Le Z Fold 7 s’impose comme un modèle premium qui séduit de plus en plus d’utilisateurs exigeants, malgré un tarif toujours élevé avoisinant les 2 100 euros.

Si cette dynamique se confirme, les smartphones pliables pourraient devenir la norme dans le segment haut de gamme, reléguant les formats classiques au second plan. Une révolution discrète, mais bien réelle est en cours.