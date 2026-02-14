Pixel 10a : la fiche technique fuite, et Google semble enfin corriger deux frustrations majeures

À une semaine de son arrivée, le Pixel 10a se dessine comme un « refresh » très Google : même silhouette, même philosophie photo, mais quelques retouches bien choisies pour remettre la série « a » dans le match.

Une fuite attribuée à WinFuture détaille désormais presque tout — écran, batterie, connectivité, promesses de mises à jour — et confirme que la nouveauté ne sera pas un grand redesign… mais un meilleur équilibre.

Pixel 10a : Une évolution discrète… mais plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air

Visuellement, le Pixel 10a resterait très proche du Pixel 9a. En revanche, plusieurs fuites récentes insistent sur un détail plus marquant : un dos plus « propre », avec un bloc photo particulièrement discret, et quatre couleurs (Obsidian, Fog, Lavender, Berry).

La vraie question, comme souvent, est ailleurs : est-ce que Google a amélioré les bons points, sans casser le prix ?

Selon WinFuture (relayé largement), le Pixel 10a embarquerait :

Écran OLED 6,3 pouces (2424 × 1080) avec 120 Hz

Protection Gorilla Glass 7i (au lieu d’un verre plus ancien sur le 9a)

Tensor G4 + puce de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X, stockage 128/256 Go (UFS 3.1), sans microSD

Batterie de 5 100 mAh

Charge filaire jusqu’à 45 W, plus charge sans fil

Double capteur arrière : 48 mégapixels (OIS) + 13 mégapixels ultra-grand-angle, 13 mégapixels à l’avant

IP68, lecteur d’empreintes sous l’écran, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, USB-C

Appels d’urgence par satellite

Android 16 et 7 ans de mises à jour OS/sécurité

Deux points ressortent immédiatement : le 120 Hz (bon pour la sensation de fluidité) et surtout le 45 W, qui serait un saut massif pour la charge sur un Pixel « a ».

Un bémol important : le 45 W reste à confirmer

Même des observateurs très aimable pour la série Pixel trouvent ce chiffre étonnant, car certains modèles plus chers ne montent pas aussi haut. Il faut donc le traiter comme une info plausible… mais pas gravée dans le marbre tant que Google n’a rien officialisé.

5 différences clés face au Pixel 9a (si la fuite est exacte) :

Verre Gorilla Glass 7i (durabilité)

Charge filaire 45 W (confort au quotidien, si confirmé)

Appel d’urgence par satellite (vrai plus « hors réseau »)

Bluetooth 6 (à l’épreuve du temps)

Nouvelles couleurs et un design plus « propre » côté caméra

Sur les dimensions, la fuite suggère aussi un téléphone légèrement plus compact et un peu plus léger que le 9a, sans changer la recette globale.

Google mise sur la « maturité », pas sur le spectaculaire

Le Pixel 10a semble assumer un choix stratégique : ne pas chasser la fiche technique, mais gommer les irritants (durabilité, recharge, connectivité d’urgence) tout en gardant ce qui fait vendre un Pixel « a » : la photo « simple, mais fiable », l’expérience Android propre, et une politique de mises à jour longue.

Reste un défi : le Pixel 9a est déjà très agressif en promos dans certains marchés, et si le 10a arrive trop cher ou trop proche, il devra compter sur des offres de lancement (ou sur la désirabilité des nouveautés) pour justifier l’écart.

Prix et disponibilité : 499 euros et précommandes le 18 février

La fuite évoque un prix de départ autour de 499 €, avec une possible offre de lancement rendant la version 256 Go temporairement plus attractive.

Et, Google a déjà une page officielle annonçant l’ouverture des précommandes le 18 février.